Спецпосланник Трампа изменил планы из-за Украины
22:16 687
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отложил поездку на Ближний Восток в связи с переговорами по Украине.
Об этом сообщил в X корреспондент портала Axios Барак Равид.
Круг полномочий Уиткоффа изначально охватывал Ближний Восток, но затем был расширен и на Россию с Украиной.
«Уиткофф отложил свою поездку на Ближний Восток на несколько дней. Американский источник сообщил мне, что причина в дипломатических усилиях по России и Украине», - отметил журналист.
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