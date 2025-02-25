USD 1.7000
EUR 1.7804
RUB 1.9373
Подписаться на уведомления
Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики
Новость дня
Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

Спецпосланник Трампа изменил планы из-за Украины

22:16 687

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отложил поездку на Ближний Восток в связи с переговорами по Украине.

Об этом сообщил в X корреспондент портала Axios Барак Равид.

Круг полномочий Уиткоффа изначально охватывал Ближний Восток, но затем был расширен и на Россию с Украиной.

«Уиткофф отложил свою поездку на Ближний Восток на несколько дней. Американский источник сообщил мне, что причина в дипломатических усилиях по России и Украине», - отметил журналист.

Россия хочет достичь «целей СВО» на мирных переговорах
Россия хочет достичь «целей СВО» на мирных переговорах
22:46 24
Госсекретарь США: С Россией готовы работать, а заявления Зеленского несерьезны
Госсекретарь США: С Россией готовы работать, а заявления Зеленского несерьезны
21:45 1476
Ереван получил ответ от Баку
Ереван получил ответ от Баку
20:59 2647
В Анкаре встретились помощник президента Азербайджана и Фидан
В Анкаре встретились помощник президента Азербайджана и Фидан
20:48 1300
Дроны взлетели в Карабахе… и полетели в Украине
Дроны взлетели в Карабахе… и полетели в Украине Наш комментарий
18:04 6465
А нужен ли Трампу литий Путина?
А нужен ли Трампу литий Путина? главный вопрос; все еще актуально
12:51 4181
«Это грабеж, но...»: Джонсон призвал Зеленского подписать сделку с Трампом
«Это грабеж, но...»: Джонсон призвал Зеленского подписать сделку с Трампом
18:35 4502
Пашинян от дедушки ушел и от бабушки
Пашинян от дедушки ушел и от бабушки горячая тема
15:29 6204
Россия и Иран не могут сдвинуться с мертвой точки
Россия и Иран не могут сдвинуться с мертвой точки что происходит?; все еще актуально
03:52 7731
Задержаны атаковавшие консульство России
Задержаны атаковавшие консульство России видео
17:34 4034
Британцы достают ружье
Британцы достают ружье
16:41 4814

ЭТО ВАЖНО

Россия хочет достичь «целей СВО» на мирных переговорах
Россия хочет достичь «целей СВО» на мирных переговорах
22:46 24
Госсекретарь США: С Россией готовы работать, а заявления Зеленского несерьезны
Госсекретарь США: С Россией готовы работать, а заявления Зеленского несерьезны
21:45 1476
Ереван получил ответ от Баку
Ереван получил ответ от Баку
20:59 2647
В Анкаре встретились помощник президента Азербайджана и Фидан
В Анкаре встретились помощник президента Азербайджана и Фидан
20:48 1300
Дроны взлетели в Карабахе… и полетели в Украине
Дроны взлетели в Карабахе… и полетели в Украине Наш комментарий
18:04 6465
А нужен ли Трампу литий Путина?
А нужен ли Трампу литий Путина? главный вопрос; все еще актуально
12:51 4181
«Это грабеж, но...»: Джонсон призвал Зеленского подписать сделку с Трампом
«Это грабеж, но...»: Джонсон призвал Зеленского подписать сделку с Трампом
18:35 4502
Пашинян от дедушки ушел и от бабушки
Пашинян от дедушки ушел и от бабушки горячая тема
15:29 6204
Россия и Иран не могут сдвинуться с мертвой точки
Россия и Иран не могут сдвинуться с мертвой точки что происходит?; все еще актуально
03:52 7731
Задержаны атаковавшие консульство России
Задержаны атаковавшие консульство России видео
17:34 4034
Британцы достают ружье
Британцы достают ружье
16:41 4814
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться