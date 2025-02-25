Спецпосланник Трампа изменил планы из-за Украины

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отложил поездку на Ближний Восток в связи с переговорами по Украине.

Об этом сообщил в X корреспондент портала Axios Барак Равид.

Круг полномочий Уиткоффа изначально охватывал Ближний Восток, но затем был расширен и на Россию с Украиной.

«Уиткофф отложил свою поездку на Ближний Восток на несколько дней. Американский источник сообщил мне, что причина в дипломатических усилиях по России и Украине», - отметил журналист.