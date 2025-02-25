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Как воры за пять минут украли золотую «Америку»

22:30 321

Золотой унитаз стоимостью до шести миллионов долларов из Бленхеймского дворца под Оксфордом украли всего за пять минут.

BBC пишет, что ограбление, о котором рассказывали все мировые СМИ, произошло осенью 2019 года. Сейчас в Оксфорде идет суд над соучастниками преступления, на котором прокурор в подробностях рассказал, как оно было совершено.

Тот самый унитаз из золота 750-й пробы (18 карат)

По словам прокурора Джулиана Кристофера, злоумышленники в ночь на 14 сентября на двух автомобилях протаранили ворота Бленхеймского дворца. Затем они выбили окно и проникли в сам дворец. Выломав унитаз при помощи кувалд, они бросили их на месте преступления и скрылись. Вся операция заняла у преступников около пяти минут.

Унитаз из золота 750-й пробы (18 карат) не был постоянным предметом интерьера во дворце герцогов Мальборо, где когда-то родился отпрыск этого рода Уинстон Черчилль. Его установили на время как часть выставки работ итальянского художника-концептуалиста Маурицио Кателлана. Эту свою работу он назвал «Америка».

В то же время бессмысленной безделушкой унитаз тоже не был: он был подсоединен к канализации и находился во вполне рабочем состоянии. Унитаз простоял во дворце всего два дня, и в рабочее время специально приставленный охранник следил, чтобы никто не воспользовался им по назначению.

Унитаз весил 98 килограммов и был застрахован на шесть миллионов долларов. В виде золотого лома он в то время, в сентябре 2019 года, стоил бы около трех с половиной миллионов долларов. Именно в лом его, по мнению следствия, и превратили: унитаз так и не нашли, и прокурор Кристофер сказал, что его, вероятно, распилили или разломали на части.

Бленхеймский дворец - родовое поместье герцогов Мальборо. Здесь родился Уинстон Черчилль

На скамье подсудимых в Оксфордском коронном суде — трое предполагаемых соучастников преступления: 39-летний Майкл Джонс из Оксфорда, 36-летний Фредерик Доу из Виндзора и 41-летний Бора Гючджюк из Лондона.

Еще один соучастник, 40-летний Джеймс Шин, в прошлом году признал вину в ограблении и продаже краденого имущества.

Как утверждает сторона обвинения, сообщения, найденные в телефонах Шина, Доу и Гючджюка, доказывают, что они договорились о купле-продаже 20 кг похищенного золота за 25,632 фунта стерлингов (сейчас — примерно 33,6 тыс. долларов) за килограмм, что примерно на три тысячи фунтов дешевле тогдашней рыночной цены.

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