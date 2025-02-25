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Россия хочет достичь «целей СВО» на мирных переговорах

25 февраля 2025, 22:46 1682

Цели войны РФ против Украины не достигнуты, несмотря на начало дипломатических попыток урегулирования конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Цели СВО еще не достигнуты. Во-первых, не освобождены конституционные территории России. Украина не приведена в состояние, когда она не будет представлять угрозу для России. Поэтому говорить о том, что сейчас задача специальной военной операции выполнена, говорить явно преждевременно», — заявил он.

Мирошник отметил: перед переговорным процессом будет стоять «именно вопрос о достижении этих целей не военным путем, а путем переговоров». Он утверждает, что население оккупированных регионов Украины якобы проголосовало за вхождение в состав РФ.

По словам дипломата, Украина якобы представляет опасность для России, и это необходимо исправить: «Украина не должна представлять опасность. Она должна быть демилитаризирована, не должна располагать теми вооружениями, которые она может использовать против России, против Беларуси, против Венгрии, против других государств, которые на самом деле опасаются такого соседства. А второе — это люди, которые проживают на территории Украины и которые не должны подвергаться военной диктатуре, которая сегодня там сформирована», — заявил Мирошник. По его словам, процесс урегулирования должен включать обсуждение «процедур», которые позволят Украине трансформироваться «из военной диктатуры в государство, не представляющее угрозу соседям».

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