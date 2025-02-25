Киев согласился на сделку с Трампом

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил AFP, что Украина согласовала условия сделки с Соединенными Штатами по природным ресурсам. По его словам, документ может быть подписан уже в пятницу, 28 февраля.

«Сейчас правительственные чиновники работают над деталями. На данный момент мы рассматриваем возможность визита в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения», — сказал собеседник агентства.

Украинское издание «Экономическая правда» ознакомилось с согласованным текстом договора. Журналисты сообщили, что в числе прочего договор содержит такие положения:

Из текста исключена норма, согласно которой США получают 100%-ный контроль над фондом, в который будут направляться доходы от разработки украинских природных ресурсов (это положение содержалось в предыдущем варианте документа, который Киев счел неприемлемым).

Совместная собственность Украины и США над фондом будет высчитываться согласно фактическим взносам стран в него.

В новом варианте соглашения нет положения, по которому инвестиции в Украину должны были увеличиваться по меньшей мере вдвое на каждый внесенный доллар.

«Экономическая правда» сообщает, что в новом тексте соглашения нет части, по которой взносы украинских доходов в фонд должны продолжаться до достижения суммы в 500 млрд долларов.