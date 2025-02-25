Киев согласился на сделку с Трампом
Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил AFP, что Украина согласовала условия сделки с Соединенными Штатами по природным ресурсам. По его словам, документ может быть подписан уже в пятницу, 28 февраля.
«Сейчас правительственные чиновники работают над деталями. На данный момент мы рассматриваем возможность визита в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения», — сказал собеседник агентства.
Украинское издание «Экономическая правда» ознакомилось с согласованным текстом договора. Журналисты сообщили, что в числе прочего договор содержит такие положения:
Из текста исключена норма, согласно которой США получают 100%-ный контроль над фондом, в который будут направляться доходы от разработки украинских природных ресурсов (это положение содержалось в предыдущем варианте документа, который Киев счел неприемлемым).
Совместная собственность Украины и США над фондом будет высчитываться согласно фактическим взносам стран в него.
В новом варианте соглашения нет положения, по которому инвестиции в Украину должны были увеличиваться по меньшей мере вдвое на каждый внесенный доллар.
«Экономическая правда» сообщает, что в новом тексте соглашения нет части, по которой взносы украинских доходов в фонд должны продолжаться до достижения суммы в 500 млрд долларов.
* * * 25 февраля 23:14
Украина и Соединенные Штаты согласовали детали договора о полезных ископаемых после того, как Вашингтон отказался от самых жестких требований.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.
Отмечается, что сделка, как надеются украинские чиновники, улучшит отношения с администрацией Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам Вашингтона в сфере безопасности.
«Украинские чиновники заявляют, что Киев теперь готов подписать соглашение о совместной разработке своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того как США отказались от требований о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов», – говорится в материале.
Собеседники издания заявили, что им удалось договориться о гораздо более выгодных условиях соглашения. Сделку же представили как способ расширения отношений с США с целью укрепления перспектив Украины после трех лет войны.
«Соглашение о полезных ископаемых – это только часть общей картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что это часть более масштабной картины», – заявила вице-премьер Украины и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, которая вела переговоры.
Обременительные условия изначального документа вызвали возмущение в Киеве и в Европе. Президент Украины отказался подписывать то соглашение.
Согласно документу от 24 февраля 2025 года, с которым ознакомились в FT, соглашением предусматривается создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от «будущей монетизации» государственных минеральных ресурсов. Речь идет также о нефти и газе. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине.
«В него не входят минеральные ресурсы, которые уже пополняют бюджет украинского правительства, то есть он не будет охватывать текущую деятельность «Нафтогаза» или «Укрнафты», крупнейших производителей газа и нефти в Украине.
При этом в соглашении отсутствует какая-либо ссылка на гарантии безопасности США, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на сделку. Оно также оставляет без ответа такие важные вопросы, как размер доли США в фонде и условия сделок о «совместном владении», которые должны быть урегулированы в последующих соглашениях», – пишет FT.
Украинские чиновники заявили, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел. Также собеседники издания не исключили возможность визита Владимира Зеленского в Белый дом в ближайшие недели для церемонии подписания документа с Трампом.
Собеседники издания в Украине добавили, что достигнутая сделка — это лишь «рамочное соглашение» и что никакие доходы не перейдут в другие руки, пока не будет создан фонд.