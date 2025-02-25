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В Тбилиси массовое шествие. Зурабишвили обратилась к митингующим

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25 февраля 2025, 23:52 740

25 февраля, который в Грузии называют днем советской оккупации, в Тбилиси прошло несколько маршей сначала в сторону площади Героев, затем объединенные демонстранты направились с шествием к проспекту Руставели.

Как сообщают грузинские СМИ, на проспекте прошел митинг под лозунгом «Нет российской оккупации». У митингующих в руках плакаты с именами тех, кто был арестован в ходе проевропейских акций. Участники акции дали клятву у мемориала героям, погибшим за территориальную целостность Грузии. Они поклялись, что будут бороться до конца, сообщает грузинская служба «Радио Свобода».

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с речью перед участниками акции. Зурабишвили заявила, что назначение новых выборов «альтернативы не имеет».

«План один и безальтернативный - новые выборы», - сказала она и добавила, что в Грузии существует «глубокий кризис», который длится уже четыре месяца.

«Это означает, что другого выхода, мирного выхода нет, кроме как выборы. Выборы означают, что ты возвращаешься к народу и спрашиваешь у народа: «Как ты хочешь? Какова твоя воля?» Воля народа Грузии - это свобода, независимость и европейское будущее. Таким образом, эти выборы будут назначены, здесь даже не может быть вопросов», - заявила Саломе Зурабишвили.

«Сегодня общество, которое стоит здесь 90 дней, не мирится, не соглашается с тем насилием, которое ежедневно ему устраивают… И они будут стоять до тех пор, пока мы стоим здесь… Мы не уступим и не позволим российскому режиму вновь установить здесь российскую оккупацию», - заявила Зурабишвили.

Третий месяц в Грузии проходят протестные акции с требованиями о возвращении страны на путь евроинтеграции, проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных демонстрантов. Протесты вспыхнули после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября, согласно которому вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом не будет ставиться на повестку до конца 2028 года.

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