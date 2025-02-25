Трамп требует: «Сейчас!» Застройщик отказывается

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает целесообразным построить трубопровод Keystone XL. Он обещал упростить процедуру получения разрешений от регулирующих органов, чтобы проект по добыче сырой нефти, против которого в течение многих лет выступали защитники окружающей среды и разрешение на реализацию которого отозвала администрация Байдена, был осуществлен, передает Reuters.

«Компания, строящая трубопровод Keystone XL, который был подло выброшен за борт некомпетентной администрацией Байдена, должна вернуться в Америку и построить его — СЕЙЧАС!» — написал он в социальной сети Truth Social.

Трубопровод стоимостью 9 миллиардов долларов был впервые предложен в 2008 году для доставки 830 000 баррелей в день нефти из западных смоляных песков Канады на нефтеперерабатывающие предприятия США. Проект был остановлен в 2021 году тогдашним владельцем TC Energy после того, как администрация Джо Байдена отозвала разрешение, необходимое для осуществления американского участка проекта.

Трамп призвал компанию, строившую трубопровод, «вернуться в Америку», пояснив, что его администрация облегчит получение разрешения и обеспечит почти немедленный старт.

При этом ранее во вторник компания заявила, что отказалась от проекта.

TC Energy преобразовала свой бизнес в октябре прошлого года в новую компанию под названием South Bow Energy.

«Мы отказались от проекта Keystone XL, – сообщила представитель South Bow Кэти Ставиноха в электронном письме во вторник. – Мы продолжаем взаимодействовать с клиентами, чтобы разработать варианты увеличения поставок канадской нефти для удовлетворения растущего спроса».

TC Energy пытается взыскать с правительства США более 15 миллиардов долларов за отмену проекта Keystone XL.

Противники этого нефтепровода годами боролись против его строительства, утверждая, что он помешает переходу страны на более экологически чистое топливо.