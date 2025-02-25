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Трамп требует: «Сейчас!» Застройщик отказывается

00:07 516

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает целесообразным построить трубопровод Keystone XL. Он обещал упростить процедуру получения разрешений от регулирующих органов, чтобы проект по добыче сырой нефти, против которого в течение многих лет выступали защитники окружающей среды и разрешение на реализацию которого отозвала администрация Байдена, был осуществлен, передает Reuters.

«Компания, строящая трубопровод Keystone XL, который был подло выброшен за борт некомпетентной администрацией Байдена, должна вернуться в Америку и построить его — СЕЙЧАС!» — написал он в социальной сети Truth Social.

Трубопровод стоимостью 9 миллиардов долларов был впервые предложен в 2008 году для доставки 830 000 баррелей в день нефти из западных смоляных песков Канады на нефтеперерабатывающие предприятия США. Проект был остановлен в 2021 году тогдашним владельцем TC Energy после того, как администрация Джо Байдена отозвала разрешение, необходимое для осуществления американского участка проекта.

Трамп призвал компанию, строившую трубопровод, «вернуться в Америку», пояснив, что его администрация облегчит получение разрешения и обеспечит почти немедленный старт.

При этом ранее во вторник компания заявила, что отказалась от проекта.

TC Energy преобразовала свой бизнес в октябре прошлого года в новую компанию под названием South Bow Energy.

«Мы отказались от проекта Keystone XL, – сообщила представитель South Bow Кэти Ставиноха в электронном письме во вторник. – Мы продолжаем взаимодействовать с клиентами, чтобы разработать варианты увеличения поставок канадской нефти для удовлетворения растущего спроса».

TC Energy пытается взыскать с правительства США более 15 миллиардов долларов за отмену проекта Keystone XL.

Противники этого нефтепровода годами боролись против его строительства, утверждая, что он помешает переходу страны на более экологически чистое топливо.

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