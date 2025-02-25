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Мэр Покровска обратился к Зеленскому на русском и призвал «заключить мир»

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В опубликованном на третью годовщину войны России против Украины видеообращении на русском языке мэр Покровска Руслан Требушкин призвал президента Владимира Зеленского «заключить мир и дать людям пожить».

«Украинская правда» пишет, что полномочия Требушкина были приостановлены в сентябре 2022 года после создания городской военной администрации. Он формально остается мэром Покровска.

«Многие наши жители разъехались за пределы Украины, по территории Украины, но часть жителей остается и живет в Покровске, в Мирнограде, несмотря на обстрелы несмотря на то, что там нет тепла, нет центрального водоснабжения, теплоснабжения. Люди просто вынуждены там жить, они живут и сохраняют свое жилье, чтобы его не разворовали. Они надеются на мир. Общаясь с этими всеми жителями, я слышу от всех «мира, мира, мира». Но статистика нам говорит другое. Статистика, которую предоставляет наш президент, говорит о том, что большинство украинцев хотят войны».

Требушкин обратился к Зеленскому, заявив, что жители Покровской общины, как и «большинство» украинцев, «устали от войны» и «хотят мира».

«Владимир Александрович, жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, кто находится на передовой, кого давно не меняли, люди хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить», - говорит Требушкин.

Позже в Покровской городской военной администрации, реагируя на заявление Требушкина, заявили, что делают все возможное для приближения победы и поддерживают президента и правительство «в стремлении скорейшего мира».

Украинские СМИ отметили, что в видео Требушкин ни разу не упомянул о России. Он также не рассказал, где находится, поскольку с 2022 года не вел активной публичной деятельности.

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