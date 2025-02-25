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Скончался азербайджанский военнослужащий

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В связи с фактом смерти военнослужащего Министерства обороны Азербайджана ведется расследование, сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в связи с фактом смерти военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны рядового Гулиева Ширхана Сохраб оглу сотрудниками Шамкирской военной прокуратуры и Управления судебной экспертизы и информационных технологий Военной прокуратуры проведены соответствующие экспертизы, с участием судмедэксперта проведен осмотр тела, другие действия.

«В Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы и проведены другие следственные действия. В настоящее время расследование продолжается, в соответствии с требованиями законодательства, включая правовую оценку каждого факта и действия, будут приняты все необходимые меры», - сказал Ф.Алиев.

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