Зеленский «не усвоил сигнал» вице-президента США

В публикации издания говорится, что «Вэнс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в отеле в Мюнхене и заявил, что пытался передать ему «вежливое, но настойчивое» послание о необходимости быстрого завершения войны».

Президент Украины Владимир Зеленский «не усвоил», что нужно быстро заканчивать войну, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Daily Mail.

«Я пытался вежливо, но твердо указать ему, что войну нужно закончить как можно скорее. Очевидно, он так и не усвоил этот сигнал», - сказал Вэнс изданию.

Он также заявил, что критиковать президента США Дональда Трампа со стороны Зеленского - это была «не самая умная стратегия».

«Идея о том, что Зеленский сможет изменить мнение президента, очерняя его в СМИ... любой, кто знает президента, скажет вам, что это ужасный способ вести дела с этой администрацией», - уверяет Вэнс.