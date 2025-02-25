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Зеленский «не усвоил сигнал» вице-президента США

01:05 731

Президент Украины Владимир Зеленский «не усвоил», что нужно быстро заканчивать войну, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Daily Mail.

В публикации издания говорится, что «Вэнс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в отеле в Мюнхене и заявил, что пытался передать ему «вежливое, но настойчивое» послание о необходимости быстрого завершения войны».

«Я пытался вежливо, но твердо указать ему, что войну нужно закончить как можно скорее. Очевидно, он так и не усвоил этот сигнал», - сказал Вэнс изданию.

Он также заявил, что критиковать президента США Дональда Трампа со стороны Зеленского - это была «не самая умная стратегия».

«Идея о том, что Зеленский сможет изменить мнение президента, очерняя его в СМИ... любой, кто знает президента, скажет вам, что это ужасный способ вести дела с этой администрацией», - уверяет Вэнс.

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