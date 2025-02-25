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Фицо «смешно» при упоминании о МУС

01:15 407

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Международный уголовный суд (МУС) вызывает у него «смех». 

Слова главы правительства привело информагентство TASR.

«Ни секунды не сомневаюсь, что выданные МУС ордера на арест Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху были политически мотивированным [актом]. Каким образом мы должны на это реагировать? Таким, что их (ордера на арест) будем игнорировать, несмотря на то, что признаем юрисдикцию МУС? – заявил Фицо. - Если мне кто-либо несколько лет назад напоминал о МУС, то я испытывал [к этой организации] уважение и [считал ее] важной. Сегодня [напоминание о МУС] вызывает у меня смех».

Фицо так отреагировал на заявление кандидата в канцлеры Германии от победившего на выборах в этой стране блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца о намерении пригласить посетить ФРГ Нетаньяху и обеспечить ему неприкосновенность.

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