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Сделка оставит Киев и Москву «немного несчастными»

заявили в Белом доме
01:26 556

Россия и Украина после заключения сделки об урегулировании «конфликта» могут оказаться «немного несчастными», заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она выразила уверенность, что президент США Дональд Трамп знает, как заключить соглашение, лучше, чем кто-либо до него. Чтобы договоренность была достигнута, необходимо усадить представителей обеих сторон за стол переговоров, отметила пресс-секретарь Белого дома.

«Типично для хорошей сделки: после ее заключения обе стороны немного несчастны», — сказала спикер.

Ранее в Белом доме сообщили, что встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским». Перед этим Дональд Трамп на брифинге заявил, что война в Украине может закончиться «через несколько недель», а переговоры с Россией идут «очень хорошо».

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