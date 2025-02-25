Самолеты Израиля наносят удары по Сирии

Несколько сильных взрывов произошло в сирийской провинции Дамаск, сообщила газета Al Watan.

Подробности произошедшего уточняются. По данным издания, в небе над соседней провинцией Дераа были замечены самолеты ВВС Израиля.

Сирийские СМИ сообщают, что Израиль нанес удар по военным объектам бывшей сирийской армии к югу от Дамаска. По предварительным сообщениям, предприняты как минимум четыре атаки с воздуха. Одновременно армия Израиля проводит наземный рейд на севере Кунейтры.

«Жители Дамаска услышали звук самолета, пролетающего низко над столицей, за которым последовала серия взрывов», - сообщает «Аль-Джазира».