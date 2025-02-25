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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики
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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

Громкие заявления Трампа

02:25 1089

Президент США Дональд Трамп считает необходимым размещение в Украине миротворческих сил, передает Reuters.

При этом находиться они должны там в приемлемой для обеих воюющих сторон форме, добавил он. «Нам нужны миротворческие силы... в форме, которая приемлема для каждого»,— сказал Трамп.

За оказание помощи Украине, по его словам, в будущем должна отвечать Европа, а не Соединенные Штаты. «Я думаю, что за это в целом будет отвечать Европа»,— сказал он.

Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по редкоземельным металлам, передает агентство. США хотели бы покупать у России минералы, добавил он. Накануне президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть идею совместных проектов РФ и США по алюминию и редкоземельным металлам.

Трамп также заявил, что рассматривает возможность отмены введенных против России санкций в будущем, но пока они действуют. «Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо»,— сказал Трамп в ответ на вопрос, рассматривается ли возможность отмены санкций против России.

Европейские страны будут в значительной степени оказывать помощь Украине, США сейчас ей ничего не отправляют, заявил Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете.

Трампа спросили, будет ли он оказывать поддержку Украине в будущем. «Я думаю, что за это в целом будет отвечать Европа сказал. Сейчас мы ничего не предоставляем. Знаете, это [помощь Украине] ведь тоже касается Европы», - отметил глава государства, добавив: «У нас были очень хорошие переговоры с Россией, у нас были очень хорошие переговоры с Украиной».

В беседе с журналистами Трамп также сказал, США хотели бы иметь возможность закупать минералы у России: «Я бы хотел покупать минералы на российской земле тоже».

Президент США утверждает, что война РФ против Украины без американской помощи Киеву завершилась бы в кратчайшие сроки. «Без Соединенных Штатов, их денег и военной техники эта война закончилась бы в очень короткий срок», - отметил Трамп.

«Я разговаривал с президентом Путиным, думаю, он хочет все урегулировать», - уверяет Трамп, добавив, что практически договорился с Украиной по соглашению о редкоземельных элементах. 

Трамп заявил, что вооруженным силам Украины должно хватить поставленных вооружений для продолжения боев до того момента, когда власти Соединенных Штатов и России достигнут соглашения.

Президент США заявил, что готовящееся соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в $1 трлн. По данным FT, сделка согласована обеими сторонами. «Это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов»,— сказал он.

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