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Что забыл в «ДНР» товарищ Казарян?

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
02:57 479

Как уже сообщалось, председатель Совета Федераций России Валентина Матвиенко провела телефонный разговор со спикером парламента Армении Аленом Симоняном, в ходе которого обсудила детали своего предстоящего визита в Ереван.

Как указывается в пресс-релизе Верхней палаты парламента РФ, Матвиенко посетит Армению с официальным визитом с целью «придать новый импульс межгосударственным отношениям».

Еще один звонок Матвиенко из Еревана

В свою очередь, армянская сторона ограничилась более сдержанным, без «нового импульса», сообщением о телефонном разговоре Симоняна с Матвиенко.

Отметим, что визит Матвиенко в Ереван был анонсирован еще 22 января, во время переговоров в Москве министра иностранных дел Арарата Мирзояна с Сергеем Лавровым. Напомним, что это была первая очная встреча глав МИД Армении и России за последние полтора года. В ее публичной части Лавров отказался от жесткой, а подчас откровенно грубой риторики, использовавшейся время Москвой в отношении Еревана, и вдруг доверительно признал, что Армения как была, так и остается «естественным и многовековым союзником России».

Ну, а Арарат Мирзоян, в свою очередь, выразил заинтересованность в «эффективном политическом диалоге» с Москвой, отметил недовольство Еревана «односторонним подходом», который, по словам главы МИД Армении, демонстрирует Россия, и выразил надежду на дальнейшее развитие армяно-российских отношений.

В целом же, несмотря на скрытые намеки и завуалированные претензии, оба министра старались подтвердить кулуарные слухи о том, что отношения Москвы и Еревана выходят из состояния конфронтации и постепенно возвращаются в цивилизованное русло. Лавров принял приглашение Мирзояна посетить Ереван и добавил, что российская сторона будет рада видеть руководство Армении в Москве на мероприятиях 9 мая.

Хотя Лавров и Мирзоян обо всем договорились

Тогда же, собственно, и было объявлено о подготовке официального визита в Ереван председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

Следует отметить, что возобновление политико-дипломатических контактов между Москвой и Ереваном происходит на фоне официального курса Армении на интеграцию с Евросоюзом.

Напомним, что изначально Москва сравнивала этот выбор с покупкой билета на «Титаник», но затем стала придерживаться тона «доброжелательного советчика», убеждая Ереван, что ЕС для Армении - не самый выгодный экономический выбор.

Словом, в последние месяцы бросается в глаза потепление атмосферы армяно-российских отношений. В Ереване это объясняют тем, что Москва, наконец-то, начала разговаривать с Ереваном, как с «равноправным партнером». В российских же политических кругах считают, что Кремль временно отказался от планов сменить нынешнее руководство Армении и примирился с необходимостью работать с Николом Пашиняном.

Таким образом, визит в Ереван Валентины Матвиенко, одной из самых близких к Путину фигур, свидетельствует о том, что Москва все же приняла решение что-то изменить в двусторонних отношениях. Особенно в момент, когда между Россией и США наметилось неожиданное сближение, после которого концепция «Глобального Запада», фактически, утратила свою актуальность, а над НАТО и вовсе нависла угроза распада. В этих условиях пространство для маневра Еревана резко сузилось, что создало благоприятную среду для возвращения Армении на политическую орбиту Москвы.

Кто отправил Казаряна к Пушилину?

В то же время, в нынешних геополитических условиях тема «особой важности» армяно-российских отношений обсуждалась и в оккупированном Донецке. Имеются в виду сообщения российских СМИ о встрече главы так называемой «Донецкой Народной Республики» Дениса Пушилина с первым секретарем Коммунистической партии Армении Ерджаником Казаряном, которая, как заявляют источники в Донецке, «стала важным этапом в укреплении российско-армянских отношений и обозначила ключевые аспекты двустороннего сотрудничества».

«Не скрываю, мы знаем вашу позицию в отношении действий России, - сказал, в частности, Пушилин, обращаясь к Казаряну. – И она во многом совпадает с нашими убеждениями».

Надо отметить, что это далеко не первый визит армянских политиков в «ДНР». В сентябре прошлого года была организована поездка в Донецк Андраника Теваняна, экс-депутата парламента Армении, возглавляющего ныне партию «Мать-Армения», представленную в городском совете Еревана 12 депутатами.

А до этого у Пушилина был Теванян

На всех встречах и выступлениях в «ДНР» и «ЛНР» Теванян активно продвигал тезис о России, как о «единственном посреднике и гаранте будущих соглашений между Арменией и Азербайджаном».

Теванян, ставший в армянской политике заметной фигурой после 44-дневной Карабахской войны и считавшийся в свое время возможным кандидатом от пророссийской оппозиции на пост премьер-министра, стал первым армянским политиком, посетившим оккупированные территории Украины. И вот теперь эстафету у него перенял товарищ Казарян.

Так что, понять, какой именно сигнал пытаются послать организаторы такого рода визитов армянских политиков в самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» совсем нетрудно.

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