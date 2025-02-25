Цифры против Трампа

В ситуации, когда Америка сдает позицию за позицией, еще даже толком не вступив в переговоры с Россией, сторонники Дональда Трампа спасаются надеждой на то, что у их кумира есть какой-то хитрый секретный план, который и понуждает его прикидываться лояльным России и беспощадным к Украине, чтобы в итоге достигнуть желаемого мира. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью CNN отверг эту идею, сказав, что, когда тот сегодня говорит А, а завтра Б, это свидетельство не наличия хитрого плана, а полной каши в голове у президента: «Он говорит все что ему в нее приходит. Он верит, что Владимир Путин его друг, а своих друзей диктаторами не называют. Он не любит Зеленского с 2018 года, поэтому для него не проблема назвать его диктатором. Трамп просто не годится в президенты, он не отличает американских друзей от американских врагов».

Нужно сказать, что Дональд Трамп рискует, открыто демонстрируя свою слабость к Путину, которого предыдущий президент не боялся называть убийцей. Как показал недавний опрос Quinnipiac University, 81% американцев не доверяют Владимиру Путину. Среди республиканцев эта цифра чуть ниже, 73%, но тоже немало. Демократы не верят Путину почти поголовно – 93%. Если американский президент зайдет слишком далеко в своей приязни к хозяину Кремля, это очень многим не понравится. Если планы Трампа по мирному урегулированию неясны самому Трампу, неудивительно, что американцы пока еще толком не разобрались, насколько он успешен. Пока, согласно опросу, 40% одобряют его действия на этом направлении, 44% нет, 16% не сложили еще мнения. Не так страшно, но точно не в плюс. Окажется ли общественное мнение сдерживающим фактором при принятии президентом решений?

При том, что Трамп победил во всех колеблющихся штатах, по голосам у него был не очень большой перевес перед Харрис – всего полтора процента. И в большой коалиции избирателей, объединившихся вокруг его фигуры, собственно поклонники президента, сторонники движения MAGA, составляют далеко не большинство. Академическое исследование MAGA (Make America Great Again) специалистами Калифорнийского университета в 2022 году показало, что среди республиканцев к этому движению относятся 33,6%, а среди взрослого населения США таких около 15%. Это люди, которые готовы объяснить и простить едва не любой поступок Дональда Трампа. И пока он проводит политику так, будто чуть ли не вся Америка состоит из его поклонников. Внешнеполитические вопросы, признаем, находятся не в приоритете у американских избирателей. 58% говорят, что будут оценивать действия власти прежде всего по тому, как та справляется с инфляцией. Сейчас успехи в этой борьбе устраивают только 32% американцев, по опросу Reuters/Ipsos. С экономикой, которую считали самым сильным коньком Трампа, у него вообще пока не складывается. Традиционное исследование потребительских настроений, которое ежемесячно публикует Мичиганский университет, показывает резкий провал по всем категориям.