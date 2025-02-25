Экс-министр обороны Литвы, евродепутат Раса Юкнявичене в интервью haqqin.az: «Теоретически США уже вышли из НАТО»

Европейские лидеры постепенно приходят в себя от шокирующего разворота Дональда Трампа на сближение с Россией, и предпринимают усилия, чтобы сократить зависимость от США по вопросам безопасности в Европе и оказанию военной и финансовой помощи Украине. Учитывая, что новая политика 47-го президента США означает, по сути, конец трансатлантического союзничества, у Европы не остается иного пути, кроме укрепления собственной безопасности, а также усиления военной помощи Украине, которую лидеры Старого Света воспринимают, как последний бастион на пути российской агрессии. Франция, Германия, страны Скандинавии уже готовят свою общественность к разным сценариям. Как заявил в обращении к рядовым французам президент Эммануэль Макрон, иллюстрируя свои слова картой Украины, «перевооружившись, Россия будет неудержимой». Пренебрег традиционной немецкой сдержанностью и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, обвинивший администрацию Трампа в необъяснимом безразличии к судьбе Европы. Судя по заявлению Мерца, для ФРГ сейчас абсолютным приоритетом является пошаговое укрепление Европы, которое поможет добиться независимости от Соединенных Штатов. О том, как именно Европа будет защищать себя и Украину haqqin.az побеседовал с депутатом Европарламента от Литвы, экс-министром обороны страны Расой Юкнявичене.

- Такое впечатление, что Путин хочет забрать украинские территории, а Трамп, воспользовавшись ситуацией - украинские недра… - Президент США делает вид, что у него есть какой-то план по достижению мира в Украине. Однако Европу, да и весь цивилизованный мир ужасает то, что Соединенные Штаты, фактически, играют на стороне российского агрессора. Пока команда Трампа, поднимая политическую пыль, декларирует абсолютно противоречивые вещи, у меня и других политиков в Европе есть большие сомнения относительно американской политики в предстоящие четыре гора. И мы готовимся к худшему сценарию, который еще несколько месяцев назад было невозможно себе представить. До сих пор в Европе не могут поверить в разворот США на 180 градусов и требования команды Трампа не называть Россию агрессором. Это - худший сценарий не только для Украины, но для всей Европы. - Евродепутат от Финляндии Мика Алтола сообщила, что Трамп дал лидерам Евросоюза три недели, чтобы они уговорили Зеленского принять план капитуляции, основанный на требованиях Владимира Путина. В противном случае Соединенные Штаты просто покинут континент и оставят Европу без ядерного «зонтика»… - Трамп хочет быстро заключить договор о перемирии. И ему абсолютно все равно, какой ценой это будет достигнуто. Что же касается условий перемирия, изложенных в ультиматуме Кремля от 21 декабря 2021 года, то многие про них уже забыли. Напомню: в том ультиматуме Москва требовала отодвинуть силы НАТО в Восточной Европе на позиции, существовавшие до 1997 года. Напомню также, что никто этот ультиматум не отзывал. И именно это требование Россия положила на стол в ходе начинающихся переговоров с американцами. - Но ведь именно ради этого, а не только из-за стремления поглотить Украину, Путин начал три года назад войну… - Если проследить действия Путина, начиная с Мюнхенской конференции 2007 года, после которой последовало вторжение России в Грузию, то, судя по словам Путина про восстановление границ бывшего СССР и даже Российской империи, захват Украины вовсе не является его конечной целью. Эта война была затеяна для того, чтобы Россия с ее империалистической, колониальной политикой вернулась на политическую карту мира. Путин постоянно говорит про многополярный мир, и ему вторят и помогают в этом Иран, КНДР и Китай. А потому вторжение России в Украину было началом война автократии и диктатуры против демократии. Путин не верит в способность демократии сопротивляться. Именно эта уверенность и привела его к нападению на Украину. И вот сейчас наступает момент, когда Путин с помощью Трампа может сесть за стол переговоров, в ходе которых мир будет делиться на сферы влияния. Именно поэтому разворот Трампа представляется чем-то абсолютно непостижимым. Со всей ответственностью заявляю, что для всех демократий на наших глазах создается экзистенциальная ситуация.

- На Ваш взгляд, окончательно ли решение президента Трамп отказаться от обеспечения безопасности Европы и участия США в НАТО? - Мы должны готовиться и к этому. Не случайно в Европейском Союзе создан портфель комиссара по обороне – такого ведь никогда раньше не было! Пока же вероятность вывода американских войск из Европы больше похожа на шантаж. Хочу напомнить, что вопросы безопасности и внешней политики в ЕС не решаются Брюсселем в централизованном порядке, а являются компетенцией правительств стран, входящих в Евросоюз. Потому так долго принимаются общие решения. Тем не менее, сейчас в Европе наблюдаются активное стремление и политическая воля к тому, чтобы Европейский Союз, как единая социально-политическая и экономическая структура, взял стратегический курс на укрепление собственной безопасности и, в первую очередь, на усиление своего военно-промышленного комплекса. Но для реализации этой цели нужны деньги, причем очень большие. Сейчас мы работаем над документами, которые обеспечат принятие оперативных решений, касающихся обороны ЕС. А в следующем месяце будет заключено соглашение со всеми странами Евросоюза по безопасности. Очень важной в этом плане стала победа на выборах в Германии блока ХДС/ХСС, проявившего решительность как в вопросах обороны Европы, так и поддержки Украины. Это особенный момент, поскольку Германию недаром называют «экономическим локомотивом» Евросоюза. У Европы сегодня нет другого пути, кроме как усиливать свой ВПК и помощь Украине. Конечно, Америка - очень важный союзник и партнер по НАТО, без которого Европейский Союз не имеет на данный момент широких возможностей защищаться. Да, с 1945 года американцы защищают нас и являются первой линией обороны Европы. Тем не менее, Украина сегодня — это важнейший фактор в будущем Европейского Союза. И без этой страны я лично не вижу сильного ЕС в плане гарантий безопасности. Следует отдавать себе отчет в том, что Украина уже сейчас действует, как член Европейского Союза, и член НАТО, де-факто защищая нас. Так что, в повестке европейцев расширение и оборонная политика ЕС являются вопросом номер один. - Как по-Вашему, США прекратят оказывать Украине военную помощь, или это тоже инструмент шантажа со стороны Трампа? - Вполне вероятный сценарий. Члены команды Трампа уже говорят, что Украина - агрессор. Одним росчерком пера Дональд Трамп поменял местами агрессора и жертву. Про Путина – ни одного плохого слова, весь хейт и ответственность за войну обрушены на голову Зеленского, который, дескать, «спровоцировал» Путина на вторжение. Хочу подчеркнуть: все трамповские нарративы — это ложь. Так что, если США оставят Украину без оружия, Европе придется как-то возместить то необходимое, что потребуется Украине для противодействия агрессии. Кстати, в денежном выражении Евросоюз помогает Украине больше, чем Соединенные Штаты. Что же касается конкретно военной помощи, то по данным декабря 2024 года объем европейских поставок сравнялся с американским. Безусловно, США немало сделали для Украины и без американской помощи Европе будет нелегко помогать ВСУ. Но, уверена, мы справимся с этой задачей. - Как Вы считаете, 5-я статья Устава НАТО, по которой нападение на одну из стран альянса, означает нападением на все страны, все еще действует или уже перестала? - Судя по риторике и характеру действий Дональда Трампа, напрашивается вывод, что теоретически США уже вышли из НАТО. В такой обстановке 5-я статья может и не сработать – не секрет, что в состав НАТО входят страны, руководство которых думает также, как президент США. Безусловно, по ресурсам Америка – наиглавнейшее государство в составе Североатлантического блока. Тем не менее, 5-я статья начинает действовать только в том случае, когда все члены альянса соглашаются, что ее необходимо активировать. Напомню, что в истории НАТО это произошло единственный раз - после атаки террористов на нью-йоркские башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Тогда все до единого члены альянса признали, что Америка подверглась нападению, а потому продемонстрировали солидарность с США и оказали им необходимую помощь. В одном из выступлений бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что 5-я статья не высечена на камне и не действует автоматически. Так что, даже самое маленькое и слабо вооруженное государство, входящее в НАТО, может сказать «нет» коллективной обороне. И это всегда было слабым местом Североатлантического блока. И вот сейчас мы возвратились в ситуацию даже более тревожную, чем во времена холодной войны – мы наблюдаем, как внутри демократических государств разворачиваются гибридные войны. К примеру, избирательные кампании в Румынии и в ряде других стран Европы показали возможности России по вмешательству в ход выборов. Москва всегда стремилась ослабить НАТО и сыграть на том, что даже одно пророссийски настроенное государство имеет юридическую возможность манипулировать своим правом вето. И вот теперь этим правом пользуются США - самая сильная в военном отношении страна альянса! Мы, в Балтии, даже представить себе такое не могли, когда вступали в НАТО.