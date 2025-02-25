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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики
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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

Экс-министр обороны Литвы, евродепутат Раса Юкнявичене в интервью haqqin.az: «Теоретически США уже вышли из НАТО»

наши беседы
Джейхун Наджафов, собкор
03:33 115

Европейские лидеры постепенно приходят в себя от шокирующего разворота Дональда Трампа на сближение с Россией, и предпринимают усилия, чтобы сократить зависимость от США по вопросам безопасности в Европе и оказанию военной и финансовой помощи Украине.

Учитывая, что новая политика 47-го президента США означает, по сути, конец трансатлантического союзничества, у Европы не остается иного пути, кроме укрепления собственной безопасности, а также усиления военной помощи Украине, которую лидеры Старого Света воспринимают, как последний бастион на пути российской агрессии.

Франция, Германия, страны Скандинавии уже готовят свою общественность к разным сценариям. Как заявил в обращении к рядовым французам президент Эммануэль Макрон, иллюстрируя свои слова картой Украины, «перевооружившись, Россия будет неудержимой».

Пренебрег традиционной немецкой сдержанностью и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, обвинивший администрацию Трампа в необъяснимом безразличии к судьбе Европы. Судя по заявлению Мерца, для ФРГ сейчас абсолютным приоритетом является пошаговое укрепление Европы, которое поможет добиться независимости от Соединенных Штатов.

О том, как именно Европа будет защищать себя и Украину haqqin.az побеседовал с депутатом Европарламента от Литвы, экс-министром обороны страны Расой Юкнявичене.

Раса Юкнявичене отвечает на вопросы haqqin.az

- Такое впечатление, что Путин хочет забрать украинские территории, а Трамп, воспользовавшись ситуацией - украинские недра…

- Президент США делает вид, что у него есть какой-то план по достижению мира в Украине. Однако Европу, да и весь цивилизованный мир ужасает то, что Соединенные Штаты, фактически, играют на стороне российского агрессора.

Пока команда Трампа, поднимая политическую пыль, декларирует абсолютно противоречивые вещи, у меня и других политиков в Европе есть большие сомнения относительно американской политики в предстоящие четыре гора. И мы готовимся к худшему сценарию, который еще несколько месяцев назад было невозможно себе представить. До сих пор в Европе не могут поверить в разворот США на 180 градусов и требования команды Трампа не называть Россию агрессором. Это - худший сценарий не только для Украины, но для всей Европы.

- Евродепутат от Финляндии Мика Алтола сообщила, что Трамп дал лидерам Евросоюза три недели, чтобы они уговорили Зеленского принять план капитуляции, основанный на требованиях Владимира Путина. В противном случае Соединенные Штаты просто покинут континент и оставят Европу без ядерного «зонтика»…

- Трамп хочет быстро заключить договор о перемирии. И ему абсолютно все равно, какой ценой это будет достигнуто. Что же касается условий перемирия, изложенных в ультиматуме Кремля от 21 декабря 2021 года, то многие про них уже забыли. Напомню: в том ультиматуме Москва требовала отодвинуть силы НАТО в Восточной Европе на позиции, существовавшие до 1997 года. Напомню также, что никто этот ультиматум не отзывал. И именно это требование Россия положила на стол в ходе начинающихся переговоров с американцами.

- Но ведь именно ради этого, а не только из-за стремления поглотить Украину, Путин начал три года назад войну…

- Если проследить действия Путина, начиная с Мюнхенской конференции 2007 года, после которой последовало вторжение России в Грузию, то, судя по словам Путина про восстановление границ бывшего СССР и даже Российской империи, захват Украины вовсе не является его конечной целью. Эта война была затеяна для того, чтобы Россия с ее империалистической, колониальной политикой вернулась на политическую карту мира. Путин постоянно говорит про многополярный мир, и ему вторят и помогают в этом Иран, КНДР и Китай. А потому вторжение России в Украину было началом война автократии и диктатуры против демократии.

Путин не верит в способность демократии сопротивляться. Именно эта уверенность и привела его к нападению на Украину. И вот сейчас наступает момент, когда Путин с помощью Трампа может сесть за стол переговоров, в ходе которых мир будет делиться на сферы влияния. Именно поэтому разворот Трампа представляется чем-то абсолютно непостижимым. Со всей ответственностью заявляю, что для всех демократий на наших глазах создается экзистенциальная ситуация.

Трамп никогда не сможет вернуть Америке былое величие, сдав России всю или даже часть Европы

- На Ваш взгляд, окончательно ли решение президента Трамп отказаться от обеспечения безопасности Европы и участия США в НАТО?

- Мы должны готовиться и к этому. Не случайно в Европейском Союзе создан портфель комиссара по обороне – такого ведь никогда раньше не было! Пока же вероятность вывода американских войск из Европы больше похожа на шантаж.

Хочу напомнить, что вопросы безопасности и внешней политики в ЕС не решаются Брюсселем в централизованном порядке, а являются компетенцией правительств стран, входящих в Евросоюз. Потому так долго принимаются общие решения.

Тем не менее, сейчас в Европе наблюдаются активное стремление и политическая воля к тому, чтобы Европейский Союз, как единая социально-политическая и экономическая структура, взял стратегический курс на укрепление собственной безопасности и, в первую очередь, на усиление своего военно-промышленного комплекса. Но для реализации этой цели нужны деньги, причем очень большие. Сейчас мы работаем над документами, которые обеспечат принятие оперативных решений, касающихся обороны ЕС. А в следующем месяце будет заключено соглашение со всеми странами Евросоюза по безопасности.

Очень важной в этом плане стала победа на выборах в Германии блока ХДС/ХСС, проявившего решительность как в вопросах обороны Европы, так и поддержки Украины. Это особенный момент, поскольку Германию недаром называют «экономическим локомотивом» Евросоюза.

У Европы сегодня нет другого пути, кроме как усиливать свой ВПК и помощь Украине. Конечно, Америка - очень важный союзник и партнер по НАТО, без которого Европейский Союз не имеет на данный момент широких возможностей защищаться. Да, с 1945 года американцы защищают нас и являются первой линией обороны Европы. Тем не менее, Украина сегодня — это важнейший фактор в будущем Европейского Союза. И без этой страны я лично не вижу сильного ЕС в плане гарантий безопасности. Следует отдавать себе отчет в том, что Украина уже сейчас действует, как член Европейского Союза, и член НАТО, де-факто защищая нас. Так что, в повестке европейцев расширение и оборонная политика ЕС являются вопросом номер один.

- Как по-Вашему, США прекратят оказывать Украине военную помощь, или это тоже инструмент шантажа со стороны Трампа?

- Вполне вероятный сценарий. Члены команды Трампа уже говорят, что Украина - агрессор. Одним росчерком пера Дональд Трамп поменял местами агрессора и жертву. Про Путина – ни одного плохого слова, весь хейт и ответственность за войну обрушены на голову Зеленского, который, дескать, «спровоцировал» Путина на вторжение. Хочу подчеркнуть: все трамповские нарративы — это ложь. Так что, если США оставят Украину без оружия, Европе придется как-то возместить то необходимое, что потребуется Украине для противодействия агрессии.

Кстати, в денежном выражении Евросоюз помогает Украине больше, чем Соединенные Штаты. Что же касается конкретно военной помощи, то по данным декабря 2024 года объем европейских поставок сравнялся с американским.

Безусловно, США немало сделали для Украины и без американской помощи Европе будет нелегко помогать ВСУ. Но, уверена, мы справимся с этой задачей.

- Как Вы считаете, 5-я статья Устава НАТО, по которой нападение на одну из стран альянса, означает нападением на все страны, все еще действует или уже перестала? 

- Судя по риторике и характеру действий Дональда Трампа, напрашивается вывод, что теоретически США уже вышли из НАТО. В такой обстановке 5-я статья может и не сработать – не секрет, что в состав НАТО входят страны, руководство которых думает также, как президент США.

Безусловно, по ресурсам Америка – наиглавнейшее государство в составе Североатлантического блока. Тем не менее, 5-я статья начинает действовать только в том случае, когда все члены альянса соглашаются, что ее необходимо активировать.

Напомню, что в истории НАТО это произошло единственный раз - после атаки террористов на нью-йоркские башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Тогда все до единого члены альянса признали, что Америка подверглась нападению, а потому продемонстрировали солидарность с США и оказали им необходимую помощь.

В одном из выступлений бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что 5-я статья не высечена на камне и не действует автоматически. Так что, даже самое маленькое и слабо вооруженное государство, входящее в НАТО, может сказать «нет» коллективной обороне. И это всегда было слабым местом Североатлантического блока. И вот сейчас мы возвратились в ситуацию даже более тревожную, чем во времена холодной войны – мы наблюдаем, как внутри демократических государств разворачиваются гибридные войны. К примеру, избирательные кампании в Румынии и в ряде других стран Европы показали возможности России по вмешательству в ход выборов.

Москва всегда стремилась ослабить НАТО и сыграть на том, что даже одно пророссийски настроенное государство имеет юридическую возможность манипулировать своим правом вето. И вот теперь этим правом пользуются США - самая сильная в военном отношении страна альянса! Мы, в Балтии, даже представить себе такое не могли, когда вступали в НАТО.

В такой обстановке 5-я статья может и не сработать – не секрет, что в состав НАТО входят страны, руководство которых думает также, как президент США

Поэтому все государства решили увеличить свои военные расходы. Польша, Литва, другие государства увеличили военный бюджет до 4 процентов. Сегодня страны Балтии вместе с Польшей и странами Скандинавии стоят новую региональную оборону.

- Означают ли Ваши слова, что отныне каждая страна НАТО будет защищать себя сама? Что принцип «один за всех и все за одного» больше не работает?

- Похоже дело идет к самому негативному сценарию в политике безопасности, когда единой координации обороны больше не будет. А это значит, что каждая страна найдет себе союзников и будет себя защищать.

С другой стороны, в вопросах обороны и безопасности мы должны рассматривать все сценарии. Я верю, что крупные государства Европы сохранят принцип солидарности. ФРГ, Великобритания, Франция, Италия прекрасно понимают, что без Польши, без трех балтийских государств уже не будет самого Европейского Союза. И я вижу, что европейские лидеры готовы проявить политическую волю. И в этом контексте вопрос военной помощи Украине становится еще более важным фактором создания коллективной обороны ЕС. Полагаю, большинство государств и европейцев это уже понимают.

Сейчас Украина не только сражается на поле боя с Россией, но политически противостоит Трампу. То есть, Украина стала осью защиты европейской демократии.

- Трамп говорит, что приоритетом США является не Европа, а Тихоокеанский регион…

- Тут логика проста: Трамп никогда не сможет вернуть Америке былое величие, сдав России всю или даже часть Европы. Ведь тогда даже от былого величия США не останется и следа. Торговля интересами Европы может иметь тяжелые последствия для всего мира, и это будет сокрушительной ошибкой Америки.

- А почему не бьют в набат лидеры американского демократического лагеря - Хиллари Клинтон, Барак Обама, Бил Клинтон, Камала Харрис?..

- Очевидно, что либеральное американское общество в определенной мере парализовано всем, что делает Трамп. Ничего тут не поделаешь, внутри любого государства порой происходят непонятные процессы.

А с другой стороны, неуемные амбиции Трампа, не исключаю, могут сыграть и положительную роль. Лично я не исключаю, что какие-то пути нормализации европейских и американских отношений все еще остаются. Но в любом случае, европейцы готовятся к худшему сценарию.

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