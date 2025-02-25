Возрос импорт пальмового масла в Азербайджан

По сравнению с 2023 годом объем импорта вырос на 41,7 процента (почти 19 тысяч тонн), а его стоимость – на 56 с половиной процентов (29 миллионов 589 тысяч долларов). Средняя цена одного килограмма импортируемого пальмового масла составила 2,2 маната.

Как стало известно haqqin.az, в прошлом году в Азербайджан было импортировано около 64 с половиной тысяч тонн «сырого пальмового масла и его фракций» на 81 миллион 932 тысячи долларов. Эти данные приводятся в отчете Государственного комитета по статистике.

Импорт пальмового масла в Азербайджан увеличился. Согласно официальной статистике, в страну завозится больше пальмового масла, чем сливочного. Тем не менее в магазинах и торговых сетях пальмовое масло не представлено в качестве отдельного продукта питания. Более того, во многих рекламных кампаниях особо подчеркивается, что в составе той или иной пищевой продукции нет пальмового масла.

При этом в статистических данных не уточняется, изготовлено ли масло из семян или из мякоти пальмового плода. По-видимому, такая классификация не проводится. Дело в том, что масло, полученное из мякоти плодов, считается качественным продуктом, тогда как масло из семян пальмы — вредным для здоровья человека и непригодным для пищевой промышленности.

В официальных данных также отсутствует информация о том, в каких сферах используется импортируемое в Азербайджан пальмовое масло – в пищевой, косметической или других отраслях. Многие эксперты считают, что его основное применение связано с производством маргарина. Однако зачастую информация об этом не указывается на упаковке. Кроме того, утверждается, что пальмовое масло широко используется при изготовлении жареных блюд в ресторанах и заведениях общепита, а также кондитерских изделий.

Экономист Фуад Ибрагимов отмечает, что импортируемое в Азербайджан пальмовое масло в основном применяется в пищевой промышленности: «Его добавляют в молочные продукты, полуфабрикаты и другие виды продукции. Закон не запрещает использование пальмового масла в пищевой промышленности, и во многих странах оно также входит в состав продуктов питания».

Председатель правления Ассоциации нутрициологии и диетологии, врач-диетолог Ильгар Шамилов объяснил, что широкое использование пальмового масла связано с его низкой стоимостью, длительным сроком хранения и способностью придавать продуктам кремообразную текстуру. Оно встречается в фаст-фуде, кондитерских изделиях, полуфабрикатах, маргарине, а также в некоторых косметических продуктах.

Влияние пальмового масла на здоровье человека зависит от его состава и количества потребления.

«Натуральное, нерафинированное пальмовое масло может повышать уровень энергии в организме и, по некоторым исследованиям, обладает антиоксидантными свойствами. Однако рафинированное масло, особенно подвергшееся термической обработке при высоких температурах, может содержать токсичные соединения, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Оно богато насыщенными жирами, а их избыток в рационе может привести к повышению уровня холестерина. Чрезмерное употребление пальмового масла также связано с ожирением и метаболическими нарушениями», — пояснил врач.

Шамилов отметил, что при употреблении натурального и минимально обработанного пальмового масла риски малы. Однако большая часть пальмового масла, используемого в пищевой промышленности, подвергается глубокой переработке, поэтому крайне важно контролировать его количество в рационе.