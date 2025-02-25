Известный в Баку Илдрым продал должность главы района за полмиллиона манатов

В своих показаниях потерпевший заявил, что намеревался заняться бизнесом в Азербайджане, но, сам того не подозревая, попал в ловушку. Он рассказал, что хотел открыть бизнес по продаже автомобилей и познакомился с мошенниками через свою землячку Хyрy Амирасланову, известную ему как «Джамиля». (Амирасланова была привлечена к ответственности по данному уголовному делу, однако следствие в отношении нее было прекращено в связи с тем, что она покончила с собой – прим. ред.)

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по делу бывшего замначальника управления полиции по воздушному транспорту Министерства внутренних дел полковника Расима Илдырыма, главы Общественного центра просвещения азербайджанцев мира Заура Мирзазаде и секретаря окружной избирательной комиссии Балакенского района Гошгара Мамедова. Все трое обвиняются в мошенничестве на сумму более полумиллиона манатов.

«Они называли имена высокопоставленных лиц, причем таких, к которым невозможно было достучаться. Джамиля говорила, что у нее есть знакомые, и с их помощью можно открыть любой бизнес. Она передавала их слова. Сначала я отдал 180 тысяч, потом еще 120 тысяч. Расима я знал как «Парвиз», Гошгара – как «Шахин», а Заура – как «Нихат». Когда находился за границей, мне звонили и требовали срочно приехать в течение двух дней. Я садился в самолет и прилетал. Но по прибытии сразу понимал, что все напрасно. В конце концов осознал, что все это – афера», – рассказал потерпевший.

Отвечая на вопросы сторон, Пириев заявил, что на самом деле у него не было намерения занять пост главы исполнительной власти: «Это предложение выдвинули они, а не я. К тому же мое здоровье не позволяло мне претендовать на такую должность. Деньги я передавал Расиму по указанию Гошгара. По моему мнению, за всем этим стоит именно Гошгар, потому что все обещания исходили от него. Расим лишь приезжал забирать деньги. Каждый раз перед тем, как передать деньги Расиму, я сначала разговаривал с Гошгаром и Хyрy. Даже после передачи я сам звонил им и сообщал, что отдал деньги. Заура мне представили как сотрудника аппарата «Нихата». На протяжении шести-семи месяцев я обращался к нему именно так».

Потерпевший отметил, что ему не только не вернули деньги, но и не выполнили обещанного. Он потребовал полного возмещения причиненного ущерба: «105 тысяч манатов выплатил Расим Илдырым, 70 тысяч – Гошгар Мамедов, 10 тысяч – Заур Мирзазаде. Пусть полностью возместят ущерб».

Судебный процесс продолжится 18 марта.

Отметим, что ранее Расим Илдырым находился в розыске и скрывался от следствия. В декабре 2023 года его задержали сотрудники полиции, дело вновь передали в производство. Потерпевшим по делу проходит Гурбан Пириев, житель Балакенского района, ранее занимавший различные должности в госструктурах. С фигурантами дела он познакомился через свою землячку Амирасланову. Обвиняемые обманули 62-летнего Пириева, пообещав ему назначение главой одного из районов. Организатором преступления, по данным следствия, выступил Ильдырым. Так, он представил Гошгара Мамедова как высокопоставленного сотрудника администрации президента, способного решить любые вопросы, а Заура Мирзазаде – как его подчиненного по имени Нихат. Поверив обещаниям, Пириев передал Ильдырыму и его сообщникам более полумиллиона манатов, а также золотые украшения на 34 тысячи манатов. Осознав, что стал жертвой мошенничества, потерпевший спустя некоторое время подал жалобу в правоохранительные органы. Все обвиняемые не признали своей вины по предъявленным обвинениям.

Отметим, что один из братьев Илдырыма — бывший прокурор Хатаинского района Юсиф Илдырымзаде, другой — основатель ныне ликвидированного «Амрахбанка» Юнус Илдырымзаде.