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Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
05:23 997

24 февраля после заседания кабинета министров Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к лидерам Евросоюза, возмущенным телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Заявив, что «либеральная демократия, считавшаяся самой привлекательной идеологией прошлого века, переживает серьезный кризис», Эрдоган отметил, что политический вакуум в Европе постепенно начинают заполнять «крайне правые демагоги», вследствие чего ЕС необходима «новая жизненной линия», и помочь в этом европейскому сообществу может только Турция.

Примечательно, что призыв турецкого лидера прозвучал в момент, когда мировые политика и экономика переживают после возвращения Трампа в Белый дом период дестабилизации и переосмысления. Он также совпал с ростом популярности ультраправых в Германии – как известно, 23 февраля на парламентских выборах в ФРГ ксенофобская партия «Альтернатива для Германии» (AfD) стала второй по величине силой в Бундестаге.

Эрдоган также связал демографический кризис в Европе и старение населения с возможным вступлением Турции в состав ЕС, назвав такое развитие событий «решающим фактором для возрождения Европы»

Из заявления Эрдогана следует, что Анкара и Брюссель уже обсуждали предполагаемые итоги выборов в Германии. Напомним, что 17 декабря 2024 года в Анкаре состоялась встреча Эрдогана с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а 5 февраля 2025 года – с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

О переговорах с президентом ФРГ Эрдоган сказал, что «визит Штайнмайера в Турцию был знаковым» и что за две недели до выборов они провели с ним «детальные консультации», в ходе которых турецкий лидер отметил, что Анкара давно следит за усилением антииммигрантских и исламофобских ультраправых движений в Европе, при этом выразив сожаление, что связанные с этим предупреждения Турции были проигнорированы Берлином.

«Сегодня крайние правые движения стали ключевыми акторами европейской политики, - сказал Эрдоган в обращении к лидерам Евросоюза. - Но политика не терпит пустоты – как показали последние выборы, этот вакуум заполняют правые демагоги».

«Сегодня крайние правые движения стали ключевыми акторами европейской политики, - сказал Эрдоган в обращении к лидерам Евросоюза

На фоне сложившейся ситуации президент Турции подчеркнул, что приоритетом официальной Анкары является защита собственных интересов, а также недопущение угроз живущим в Европе туркам и мусульманам. Правда, не преминув при этом отметить заметное улучшение отношений Турции с Евросоюзом.

Коснувшись событий в Сирии и войны в Украине Эрдоган сделал весьма амбициозное заявление, почеркнув:

«Только Турция способна вывести Европейский союз из тупика – от обороны до политики и международного влияния».

Эрдоган также связал демографический кризис в Европе и старение населения с возможным вступлением Турции в состав ЕС, назвав такое развитие событий «решающим фактором для возрождения Европы».

«Только Турция способна вывести Европейский союз из тупика – от обороны до политики и международного влияния»

По мнению западных экспертов, заявление Эрдогана было воспринято, как весьма смелый и своевременный призыв. Принято считать, что, если бы в 2004 году официальный Брюссель не «вонзил нож в спину» Анкаре, приняв в состав ЕС в нарушение собственных норм Южный Кипр, сегодня не только безопасность Европы, но и экономическое развитие Турции находились бы в куда более позитивном состоянии. Даже оппозиционные аналитики в Анкаре уверены, что введение Брюсселем экономических санкций против Турции является явным признаком политической недальновидности Евросоюза. И как следствие, в условиях войны в Украине и геополитического разворота Дональда Трампа на 180 градусов, Брюссель рискует потерять остатки влияния на мировую политику.

После возвращения Трампа в Белый дом Запад оказался в ситуации, когда вынужден разрушать юридические принципы, заложенные им же после Второй мировой войны. Еще задолго до COVID-19 и разрушительных последствий пандемии, этот кризис был четко обозначен на Мюнхенской конференции по безопасности термином «Запад в упадке». Ну а война в Украине продемонстрировала, что без мощи США Западная Европа неспособна позиционировать себя, как военная и политическая сила.

Примечательно, что именно в этом контексте генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Европе укреплять военное сотрудничество с Турцией. Что, к слову, перекликается с чередой визитов лидеров ЕС в Анкару в последние месяцы, а также с обращением Эрдогана к лидерам ЕС, которое можно расценивать, как сигнал к будущему стратегическому партнерству.

Примечательно также, что всего за несколько часов до заявления Эрдогана, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым с не менее важным заявлением, подтвердив, что вопрос членства Турции в ЕС остается актуальным, даже несмотря на то, что до сих пор Брюссель блокирует вступление Анкары в Евросоюз, мотивируя это «вопросами идентичности».

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