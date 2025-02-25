Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу

24 февраля после заседания кабинета министров Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к лидерам Евросоюза, возмущенным телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Заявив, что «либеральная демократия, считавшаяся самой привлекательной идеологией прошлого века, переживает серьезный кризис», Эрдоган отметил, что политический вакуум в Европе постепенно начинают заполнять «крайне правые демагоги», вследствие чего ЕС необходима «новая жизненной линия», и помочь в этом европейскому сообществу может только Турция. Примечательно, что призыв турецкого лидера прозвучал в момент, когда мировые политика и экономика переживают после возвращения Трампа в Белый дом период дестабилизации и переосмысления. Он также совпал с ростом популярности ультраправых в Германии – как известно, 23 февраля на парламентских выборах в ФРГ ксенофобская партия «Альтернатива для Германии» (AfD) стала второй по величине силой в Бундестаге.

Из заявления Эрдогана следует, что Анкара и Брюссель уже обсуждали предполагаемые итоги выборов в Германии. Напомним, что 17 декабря 2024 года в Анкаре состоялась встреча Эрдогана с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а 5 февраля 2025 года – с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. О переговорах с президентом ФРГ Эрдоган сказал, что «визит Штайнмайера в Турцию был знаковым» и что за две недели до выборов они провели с ним «детальные консультации», в ходе которых турецкий лидер отметил, что Анкара давно следит за усилением антииммигрантских и исламофобских ультраправых движений в Европе, при этом выразив сожаление, что связанные с этим предупреждения Турции были проигнорированы Берлином. «Сегодня крайние правые движения стали ключевыми акторами европейской политики, - сказал Эрдоган в обращении к лидерам Евросоюза. - Но политика не терпит пустоты – как показали последние выборы, этот вакуум заполняют правые демагоги».

На фоне сложившейся ситуации президент Турции подчеркнул, что приоритетом официальной Анкары является защита собственных интересов, а также недопущение угроз живущим в Европе туркам и мусульманам. Правда, не преминув при этом отметить заметное улучшение отношений Турции с Евросоюзом. Коснувшись событий в Сирии и войны в Украине Эрдоган сделал весьма амбициозное заявление, почеркнув: «Только Турция способна вывести Европейский союз из тупика – от обороны до политики и международного влияния». Эрдоган также связал демографический кризис в Европе и старение населения с возможным вступлением Турции в состав ЕС, назвав такое развитие событий «решающим фактором для возрождения Европы».