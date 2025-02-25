Трамп заманивает русских олигархов в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что через две недели правительство запустит новую программу по получению вида на жительство в Соединенных Штатах. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Fox.

Он уточнил, что программа предусматривает взнос за ВНЖ в размере пяти миллионов долларов. «Мы будем продавать "золотую карту". Есть "зеленая карта", а это — "золотая карта. Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе пять миллионов долларов», — отметил глава Белого дома.

По словам американского лидера, это одна из мер, которая должна решить проблему дефицита бюджета страны.

Трамп также подчеркнул, что речь идет о пути к американскому гражданству.

Ранее суд штата Мэриленд на неопределенный срок заблокировал указ Дональда Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Судья пояснил, что практически каждый ребенок, рожденный на территории США, получает американское гражданство при рождении. «Это закон и традиция нашей страны. И они остаются и будут оставаться статус-кво до разрешения этого дела», — было сказано в решении.