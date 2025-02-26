Масштабные учения белорусской армии

В Беларуси проходит комплексная проверка боеготовности вооруженных сил, в рамках которой в войска вызывают военнообязанных, а предприятия передают технику в распоряжение армии. Кроме того, значительную роль в маневрах играет железнодорожный транспорт: задействованы поезда для перевозки личного состава, военной техники и боеприпасов. Об этом сообщает «Зеркало», ссылаясь на данные «Сообщества железнодорожников».

По информации издания, с 18 февраля на станции Богатырево под Минском идет формирование железнодорожных составов, заказанных Министерством обороны. За прошедшую неделю уже подготовлено 48 пассажирских вагонов, предназначенных для перевозки военнослужащих. Одновременно отправлены заявки в транспортную компанию «Белинтертранс» на выделение грузовых вагонов, необходимых для перемещения военной техники, боеприпасов и специального оборудования.

Пассажирские вагоны распределяются между различными станциями Белорусской железной дороги, расположенными вблизи стратегически важных военных объектов. По данным издания, для этих целей отбираются вагоны в основном плацкартного типа, которые «не жалко». Ключевые пункты назначения воинских эшелонов: Озерище — место дислокации 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады; Борисов — расположение 72-го Объединенного учебного центра Вооруженных сил Беларуси (ОУЦ-72); Заслоново — база 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады; Лососно — местоположение 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады; Слоним — место дислокации 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

По данным железнодорожников, общее число таких военных эшелонов может достигать 16. По состоянию на 25 февраля большая часть подготовленных пассажирских вагонов уже отправлена на указанные станции, а 11 вагонов вернулись обратно в Богатырево.

О начале масштабной проверки боеготовности белорусская армия объявила в начале февраля. В Министерстве обороны страны тогда пояснили, что основные мероприятия будут проходить в ходе учений и тренировок разного масштаба «на полигонах и незнакомых участках местности». Кроме того, в рамках проверки военные планируют протестировать новые способы взаимодействия разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов с сухопутными подразделениями. Ожидается активное использование средств радиоэлектронной борьбы.