Нотариальные услуги теперь на платформе mygov!

Платформа цифрового правительства mygov, обеспечивающая гражданам удобный и безопасный доступ к государственным услугам, продолжает совершенствоваться и расширять свои возможности. Теперь на платформе доступны и некоторые виды нотариальных услуг. Интеграция данных сервисов была реализована в сотрудничестве с Министерством юстиции Азербайджанской Республики.

Через платформу mygov граждане могут воспользоваться следующими нотариальными услугами:

🔹 Доверенность на пользование транспортным средством

Доверенность на пользование транспортом подразумевает, что одно лицо предоставляет другому лицу право управлять транспортным средством и в целом использовать его. Граждане могут оформить такую доверенность в цифровом формате с помощью процесса видеоверификации. При использовании данной услуги необходимо ввести данные транспортного средства, предоставить контактную информацию обеих сторон, подтвердить сделку по видеосвязи и произвести оплату.

🔹 Доверенность на распоряжение транспортным средством

Данная доверенность дает возможность передать другому лицу полномочия по распоряжению транспортным средством, включая его продажу, дарение, передачу в залог и другие действия.

Пользователи могут оформить доверенность, передав определенные полномочия, связанные с транспортными средствами, с помощью сервиса «Транспортная доверенность». Процесс включает ввод информации о транспортном средстве, выбор конкретных разрешений, видеоверификацию и осуществление оплаты.

🔹 Доверенность на представительство в учреждениях

Эта услуга позволяет пользователям выдавать доверенности другим лицам, чтобы они представляли их интересы в различных учреждениях. Процесс включает предоставление информации о представителе, выбор учреждений, которые будут представлены, видеоверификацию и оплату. Это гарантирует, что граждане могут безопасно делегировать свои представительские права в различных учреждениях.

🔹 Аннулирование доверенности

С помощью платформы mygov пользователи могут в цифровом формате отозвать ранее оформленные доверенности. Для этого необходимо выбрать доверенность, ознакомиться с юридическими разъяснениями, пройти процедуру видеоверификации и произвести оплату.

Благодаря этим нововведениям граждане могут безопасно и без лишних временных затрат воспользоваться нотариальными услугами прямо через платформу mygov.

Скачать мобильное приложение mygov можно по ссылке:

https://onelink.to/rryy4q

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