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Снег вернется в Баку завтра

11:13 1997

С вечера 26 февраля до полудня 27 февраля в Баку и некоторых районах Апшеронского полуострова временами ожидаются мокрый снег и снег. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

В некоторых частях полуострова вероятна кратковременная интенсивность осадков.

С вечера 26 февраля до утра 27 февраля температура воздуха составит 1-3 градуса мороза. В связи с ожидаемыми погодными условиями на некоторых дорогах ночью и утром возможен гололед.

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