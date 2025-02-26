Украина передала Турции досье c проектами

Украина передала Турции досье с проектами по восстановлению страны в 2025 году, пишут турецкие СМИ со ссылкой на источники. Объявление тендеров на реализацию этих проектов запланировано на апрель-май, отметили в издании.

«Контакты по восстановлению Украины, некоторые регионы которой сильно пострадали во время войны, ускорились. В то время как Украина передала турецкой стороне досье на проекты, запланированные на 2025 год, в апреле и мае будут объявлены тендеры на срочные проекты», — сообщили там.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности турецких компаний помочь Украине в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

По данным издания, в число приоритетных направлений вошли модернизация таможенных постов на автомагистралях, строительство новых постов и создание общенациональной системы платных дорог. В досье также содержатся проекты в сфере энергетики, энергоэффективности, водоснабжения и социального жилья.