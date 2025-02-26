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Киев согласился на сделку с Трампом
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Киев согласился на сделку с Трампом

В команде Трампа возникли разногласия из-за помощи Украине

11:30 2074

Государственный департамент США обсуждает возможность дополнительных исключений для Киева из заморозки зарубежной помощи, сообщает Politico со ссылкой на источники и документы ведомства.

По словам источников Politico, в Госдепе составляют список исключений, что позволило бы Киеву получить экономическую поддержку и поддержку в области безопасности. По словам собеседников издания, они выходят за рамки тех мер, которые ранее одобрил госсекретарь Марко Рубио: речь шла о «жизненно важных» программах, в частности, разминирования и борьбы с распространением наркотиков.

Politico пишет, что «расширение исключений для Украины свидетельствуют о разногласиях внутри команды Трампа по поводу того, какой политики придерживаться в отношении Киева».

Прорабатываются ли исключения для выделения средств на военные нужды Украины и других государств, пока неизвестно.

Напомним, что Госдепартамент временно заморозил предоставление другим странам гуманитарной помощи на 90 дней вскоре после вступления Трампа в должность президента 20 января.

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