Ахмедова и ее мать стали жертвами угарного газа
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Вечером 25 февраля в поселке Бузовна Хазарского района Баку произошла трагедия — от отравления угарным газом скончались две женщины.
Жертвами стали 86-летняя Судаба Исмаилова и ее 62-летняя дочь Севда Ахмедова. По предварительным данным, несчастный случай произошел в ванной комнате их дома.
Известно, что Севда Ахмедова была матерью известного певца Илькина Фуада, а Судаба Исмаилова — его бабушкой.
В настоящее время обстоятельства происшествия расследуются прокуратурой Хазарского района.
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