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Ахмедова и ее мать стали жертвами угарного газа

11:38 941

Вечером 25 февраля в поселке Бузовна Хазарского района Баку произошла трагедия — от отравления угарным газом скончались две женщины.

Жертвами стали 86-летняя Судаба Исмаилова и ее 62-летняя дочь Севда Ахмедова. По предварительным данным, несчастный случай произошел в ванной комнате их дома.

Известно, что Севда Ахмедова была матерью известного певца Илькина Фуада, а Судаба Исмаилова — его бабушкой.

В настоящее время обстоятельства происшествия расследуются прокуратурой Хазарского района.

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