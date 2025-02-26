USD 1.7000
EUR 1.7845
RUB 1.9700
Подписаться на уведомления
Киев согласился на сделку с Трампом
Новость дня
Киев согласился на сделку с Трампом

В AzerGold состоялась встреча с делегацией пакистанской компании

фото
11:38 543

25 февраля председатель правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов встретился с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с генеральным исполнительным директором компании "Frontier Works Organization" Абдулом Сами, находящейся с визитом в нашей стране в рамках Азербайджано-Пакистанского бизнес-форума.

На встрече, проведенной с целью определения возможностей совместного сотрудничества в сфере горного дела и геологии, перспектив реализации совместных проектов, Закир Ибрагимов в первую очередь отметил, что дружественные и братские отношения между нашими странами и народами по всем направлениям стабильно развиваются, и президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принимают необходимые меры для дальнейшего укрепления этих отношений, имеющих стратегическое значение.

Председатель правления подробно рассказал о достижениях AzerGold по сферам деятельности, стратегических планах акционерного общества и развитии горнодобывающего сектора, а также о мерах по охране окружающей среды, работе, проводимой в направлении перехода к инновациям и технологиям, отвечающим высоким экологическим стандартам, отметил, что реализация горнодобывающих проектов за пределами страны входит в стратегические планы ЗАО.

В частности, он выразил уверенность в том, что налаживание совместного сотрудничества с компанией “Frontier Works Organization” в области изучения, разведки и эксплуатации месторождений рудных полезных ископаемых будет взаимовыгодным.

Генеральный исполнительный директор “Frontier Works Organization” Абдул Сами отметил, что возглавляемая им государственная компания специализируется на реализации проектов в области дорожного строительства, горнодобывающей промышленности, энергетики, оборонной инфраструктуры и других инженерных проектов в Пакистане, и что они заинтересованы в установлении и развитии отношений сотрудничества с ЗАО “AzerGold” в реализации совместных геологоразведочных и горнодобывающих проектов как в Азербайджане, так и в Пакистане.

По итогам встречи была достигнута предварительная договоренность о проведении консультаций по определению конкретных направлений сотрудничества между ЗАО “AzerGold” и компанией "Frontier Works Organization", подготовке и подписании документа о сохранении в тайне информации об обмене информацией в горнодобывающей отрасли (NDA – non-disclosure agreement), а также Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству.

На встрече также генеральный исполнительный директор “Frontier Works Organization” пригласил ЗАО “AzerGold” принять участие в Пакистанском минеральном инвестиционном форуме, который состоится в апреле текущего года.

Председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов поблагодарил за приглашение и подчеркнул важность осуществления взаимных визитов с точки зрения установления и укрепления отношений сотрудничества между учреждениями.

В завершение встречи состоялось вручение взаимных памятных подарков.

Экс-начальник Главного управления перед судом
Экс-начальник Главного управления перед судом
13:08 196
Трамп заманивает русских олигархов в США
Трамп заманивает русских олигархов в США
10:40 2925
Цифры против Трампа
Цифры против Трампа наш комментарий; все еще актуально
03:11 6819
Спецпосланник Трампа: «Война в Украине может завершиться в ближайшее время»
Спецпосланник Трампа: «Война в Украине может завершиться в ближайшее время»
12:52 325
Администрации Трампа дали два дня
Администрации Трампа дали два дня
12:42 961
Европейские страны отправляют войска в Украину
Европейские страны отправляют войска в Украину
11:56 2093
В команде Трампа возникли разногласия из-за помощи Украине
В команде Трампа возникли разногласия из-за помощи Украине
11:30 2078
Нотариальные услуги теперь на платформе mygov!
Нотариальные услуги теперь на платформе mygov!
11:09 1577
Что забыл в «ДНР» товарищ Казарян?
Что забыл в «ДНР» товарищ Казарян? наш комментарий; все еще актуально
02:57 6292
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу наша корреспонденция
05:23 5974
Экс-министр обороны Литвы, евродепутат Раса Юкнявичене в интервью haqqin.az: «Теоретически США уже вышли из НАТО»
Экс-министр обороны Литвы, евродепутат Раса Юкнявичене в интервью haqqin.az: «Теоретически США уже вышли из НАТО» наши беседы
03:33 2800

ЭТО ВАЖНО

Экс-начальник Главного управления перед судом
Экс-начальник Главного управления перед судом
13:08 196
Трамп заманивает русских олигархов в США
Трамп заманивает русских олигархов в США
10:40 2925
Цифры против Трампа
Цифры против Трампа наш комментарий; все еще актуально
03:11 6819
Спецпосланник Трампа: «Война в Украине может завершиться в ближайшее время»
Спецпосланник Трампа: «Война в Украине может завершиться в ближайшее время»
12:52 325
Администрации Трампа дали два дня
Администрации Трампа дали два дня
12:42 961
Европейские страны отправляют войска в Украину
Европейские страны отправляют войска в Украину
11:56 2093
В команде Трампа возникли разногласия из-за помощи Украине
В команде Трампа возникли разногласия из-за помощи Украине
11:30 2078
Нотариальные услуги теперь на платформе mygov!
Нотариальные услуги теперь на платформе mygov!
11:09 1577
Что забыл в «ДНР» товарищ Казарян?
Что забыл в «ДНР» товарищ Казарян? наш комментарий; все еще актуально
02:57 6292
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу наша корреспонденция
05:23 5974
Экс-министр обороны Литвы, евродепутат Раса Юкнявичене в интервью haqqin.az: «Теоретически США уже вышли из НАТО»
Экс-министр обороны Литвы, евродепутат Раса Юкнявичене в интервью haqqin.az: «Теоретически США уже вышли из НАТО» наши беседы
03:33 2800
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться