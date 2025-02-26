В AzerGold состоялась встреча с делегацией пакистанской компании

25 февраля председатель правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов встретился с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с генеральным исполнительным директором компании "Frontier Works Organization" Абдулом Сами, находящейся с визитом в нашей стране в рамках Азербайджано-Пакистанского бизнес-форума.

На встрече, проведенной с целью определения возможностей совместного сотрудничества в сфере горного дела и геологии, перспектив реализации совместных проектов, Закир Ибрагимов в первую очередь отметил, что дружественные и братские отношения между нашими странами и народами по всем направлениям стабильно развиваются, и президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принимают необходимые меры для дальнейшего укрепления этих отношений, имеющих стратегическое значение.

Председатель правления подробно рассказал о достижениях AzerGold по сферам деятельности, стратегических планах акционерного общества и развитии горнодобывающего сектора, а также о мерах по охране окружающей среды, работе, проводимой в направлении перехода к инновациям и технологиям, отвечающим высоким экологическим стандартам, отметил, что реализация горнодобывающих проектов за пределами страны входит в стратегические планы ЗАО.

В частности, он выразил уверенность в том, что налаживание совместного сотрудничества с компанией “Frontier Works Organization” в области изучения, разведки и эксплуатации месторождений рудных полезных ископаемых будет взаимовыгодным.