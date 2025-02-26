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Арабов наказали за охоту в Азербайджане

11:46 1387

Государственная служба экологической безопасности сообщила haqqin.az о задержании иностранных граждан, незаконно охотившихся на территории Билясуварского района.

В ходе расследования установлено, что нарушителями оказались граждане Объединенных Арабских Эмиратов – Матар Мохаммед Карам Аль Мандус Альбуши и Обайд Джума Обайд Заид Алькетби. В их отношении составлен административный протокол, а каждому назначен штраф в размере 2000 манатов.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, запечатлевшие факт незаконной охоты арабов.

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