Стало известно, кто атаковал консульство России

Двое напавших на консульство РФ в Марселе оказались сотрудниками Национального центра научных исследований (CNRS) Франции.

«Предполагаемые виновники, два исследователя CNRS, поддерживающие Киев и задержанные через несколько часов после того, как они бросили взрывоопасные бутылки в сады консульства России, признали вину», – говорится в материале издания.

Подозреваемых задержали в понедельник вечером на манифестации в поддержку Украины.

Позавчера рядом с генконсульством РФ во французском Марселе произошел взрыв. Прокуратура Марселя начала расследование по факту.

МИД Франции, комментируя произошедшее, заявил, что осуждает «любые посягательства на безопасность дипломатических представительств».