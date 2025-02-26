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Стало известно, кто атаковал консульство России

11:51 1395

Двое напавших на консульство РФ в Марселе оказались сотрудниками Национального центра научных исследований (CNRS) Франции.

«Предполагаемые виновники, два исследователя CNRS, поддерживающие Киев и задержанные через несколько часов после того, как они бросили взрывоопасные бутылки в сады консульства России, признали вину», – говорится в материале издания.

Подозреваемых задержали в понедельник вечером на манифестации в поддержку Украины.

Позавчера рядом с генконсульством РФ во французском Марселе произошел взрыв. Прокуратура Марселя начала расследование по факту.

МИД Франции, комментируя произошедшее, заявил, что осуждает «любые посягательства на безопасность дипломатических представительств».

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