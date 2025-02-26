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Киев согласился на сделку с Трампом

Европейские страны отправляют войска в Украину

11:56 2102

Франция, Германия и Великобритания объявили о готовности направить в Украину войска для обеспечения прекращения огня, однако им нужна поддержка США. Об этом в интервью Bloomberg TV заявила глава министерства финансов Франции Эрик Ломбар.

По его словам, европейские страны начали технические дискуссии по Украине.

«Есть общее согласие, что для гарантирования режима прекращения огня в Украину надо будет направить европейских солдат. Великобритания, Германия и Франция готовы к этому. Солдаты приедут после установления режима прекращения огня, чтобы его обеспечить», - сказал он.

Главы Минфина Франции добавил, что другие европейские страны также согласны отправить своих военных на украинскую территорию.

Ломбар также утверждает, что президент США Дональд Трамп согласился оказать поддержку режиму прекращения огня, но не уточнил, какие конкретные шаги может предпринять Вашингтон.

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