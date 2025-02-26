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Маск оставил Молдову без денег

12:11 1056

Глава ведомства по повышению эффективности американского правительства США (DOGE) Илон Маск принял решение отменить финансирование в размере 32 миллионов долларов Молдавии на развитие СМИ, сообщает издание Noi со ссылкой на публикацию американского ведомства.

Отмечается, что эти средства были предназначены для содействия расширению прав и возможностей СМИ в интересах демократии, инклюзивности и подотчетности, а также для поддержки устойчивых медиаинститутов.

Маск принял такое решение на фоне критики со стороны Дональда Трампа в отношении расходов, которые он считает неоправданными.

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