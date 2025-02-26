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Макрон надавил на Трампа

12:26 919

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме надавил на президента США Дональда Трампа, чтобы он предоставил военную поддержку европейским солдатам, которых планируется разместить в Украине после заключения мирного соглашения. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на чиновника в высших кругах.

В материале отмечается, что Макрон добивался поддержки французским и британским военным, которых Париж и Лондон хотят отправить в Украину.

По словам источника издания, президенты не вдавались в подробности, однако Трамп был открыт для этой идеи. Макрон покинул Вашингтон, думая, что добился взаимопонимания с американским лидером.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в размещении в Украине миротворческих сил.

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