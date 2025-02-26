Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалинского геноцида

В 33-ю годовщину Ходжалинского геноцида, одного из самых кровавых преступлений против азербайджанского народа, руководство Министерства здравоохранения Азербайджана посетило памятник «Крик матери», воздвигнутый в Баку в память о жертвах трагедии, возложило цветы и почтило память жертв геноцида.

Азербайджанский народ никогда не забывает и не забудет Ходжалинский геноцид. Доведение правды о Ходжалинском геноциде до мировой общественности входит в число важных направлений деятельности президента Ильхама Алиева. Исключительные заслуги в том, чтобы этот геноцид был признан в мире, принадлежат также первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева неоднократно посещали освобожденный от оккупации город Ходжалы, знакомились с ходом восстановительных работ, встречались с представителями общественности района. 26 февраля прошлого года глава государства заложил в городе Ходжалы фундамент Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида. Помимо этого, 19 февраля текущего года президент Азербайджана ознакомился с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Баллыджа Ходжалинского района, встретился с группой жителей, переселившихся в село.

Напомним, армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, напав на город Ходжалы, жестоко расправились с мирным населением: были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150 человек до сих пор неизвестна. Восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 132 ребенка - одного из родителей