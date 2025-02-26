Минздрав проверяет пластических хирургов

Специальная комиссия во глав с Министерством здравоохранения Азербайджана продолжает проверку сертификатов и других документов практикующих в стране пластических хирургов.

Об этом сказал журналистам глава ведомства Теймур Мусаев.

По словам министра, комиссия, в состав которой вошли также представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства науки и образования, по настоящее время провела пять заседаний и изучила документы 40 врачей.

«Всего в установленный срок свои документы представили 96 практикующих хирургов, 40 из них мы уже изучили. Данный процесс проходил прозрачно, при участии самих врачей. По завершении проверок на сайте Минздрава будет опубликован список пластических хирургов, которым разрешено практиковать на территории Азербайджана», - сказал Т.Мусаев.