Администрации Трампа дали два дня

Судья раскритиковал власти за невыполнение его решения от 13 февраля, которое требовало возобновить финансирование программ USAID и Госдепартамента. Так, в середине февраля суд в США постановил, что замороженные средства должны быть вновь доступны. Окружной суд округа Колумбия отметил, что целью приостановки международной помощи было проведение оценки эффективности программ, но администрация не представила обоснования, почему полная приостановка всех ассигнований, санкционированных Конгрессом, была необходима.

Некоммерческие организации подали иск, заявив, что задержка выплат нарушает закон и угрожает гуманитарным проектам. Судья потребовал объяснений от представителя администрации, но тот не смог подтвердить, что финансирование восстановлено.

Напомним, что помощь США другим странам была приостановлена еще в январе. Тогда Белый дом объяснил такое решение необходимостью пересмотреть программы по выделению средств.