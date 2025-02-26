После атаки КТК уходит на двухмесячный ремонт

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что восстановительные работы на поврежденной после атаки БПЛА станции «Кропоткинская» займут приблизительно два месяца, передает ТАСС.

Акционеры КТК выразили готовность оказать поддержку по всем вопросам, связанным с ремонтом объекта.

Напомним, что 17 февраля 2025 года нефтетранспортная станция КТК – НПС «Кропоткинская» подверглась атаке беспилотного летательного аппарата.