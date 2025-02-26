USD 1.7000
EUR 1.7845
RUB 1.9700
Подписаться на уведомления
Киев согласился на сделку с Трампом
Новость дня
Киев согласился на сделку с Трампом

После атаки КТК уходит на двухмесячный ремонт

12:45 541

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что восстановительные работы на поврежденной после атаки БПЛА станции «Кропоткинская» займут приблизительно два месяца, передает ТАСС.

Акционеры КТК выразили готовность оказать поддержку по всем вопросам, связанным с ремонтом объекта.

Напомним, что 17 февраля 2025 года нефтетранспортная станция КТК – НПС «Кропоткинская» подверглась атаке беспилотного летательного аппарата.

Экс-начальник Главного управления перед судом
Экс-начальник Главного управления перед судом
13:08 226
Трамп заманивает русских олигархов в США
Трамп заманивает русских олигархов в США
10:40 2934
Цифры против Трампа
Цифры против Трампа наш комментарий; все еще актуально
03:11 6827
Спецпосланник Трампа: «Война в Украине может завершиться в ближайшее время»
Спецпосланник Трампа: «Война в Украине может завершиться в ближайшее время»
12:52 345
Администрации Трампа дали два дня
Администрации Трампа дали два дня
12:42 991
Европейские страны отправляют войска в Украину
Европейские страны отправляют войска в Украину
11:56 2111
В команде Трампа возникли разногласия из-за помощи Украине
В команде Трампа возникли разногласия из-за помощи Украине
11:30 2089
Нотариальные услуги теперь на платформе mygov!
Нотариальные услуги теперь на платформе mygov!
11:09 1587
Что забыл в «ДНР» товарищ Казарян?
Что забыл в «ДНР» товарищ Казарян? наш комментарий; все еще актуально
02:57 6294
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу наша корреспонденция
05:23 5980
Экс-министр обороны Литвы, евродепутат Раса Юкнявичене в интервью haqqin.az: «Теоретически США уже вышли из НАТО»
Экс-министр обороны Литвы, евродепутат Раса Юкнявичене в интервью haqqin.az: «Теоретически США уже вышли из НАТО» наши беседы
03:33 2806

ЭТО ВАЖНО

Экс-начальник Главного управления перед судом
Экс-начальник Главного управления перед судом
13:08 226
Трамп заманивает русских олигархов в США
Трамп заманивает русских олигархов в США
10:40 2934
Цифры против Трампа
Цифры против Трампа наш комментарий; все еще актуально
03:11 6827
Спецпосланник Трампа: «Война в Украине может завершиться в ближайшее время»
Спецпосланник Трампа: «Война в Украине может завершиться в ближайшее время»
12:52 345
Администрации Трампа дали два дня
Администрации Трампа дали два дня
12:42 991
Европейские страны отправляют войска в Украину
Европейские страны отправляют войска в Украину
11:56 2111
В команде Трампа возникли разногласия из-за помощи Украине
В команде Трампа возникли разногласия из-за помощи Украине
11:30 2089
Нотариальные услуги теперь на платформе mygov!
Нотариальные услуги теперь на платформе mygov!
11:09 1587
Что забыл в «ДНР» товарищ Казарян?
Что забыл в «ДНР» товарищ Казарян? наш комментарий; все еще актуально
02:57 6294
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу наша корреспонденция
05:23 5980
Экс-министр обороны Литвы, евродепутат Раса Юкнявичене в интервью haqqin.az: «Теоретически США уже вышли из НАТО»
Экс-министр обороны Литвы, евродепутат Раса Юкнявичене в интервью haqqin.az: «Теоретически США уже вышли из НАТО» наши беседы
03:33 2806
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться