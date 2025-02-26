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Спецпосланник Трампа: «Война в Украине может завершиться в ближайшее время»

12:52 345

Война между Россией и Украиной может завершиться в ближайшее время, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.

«Я очень позитивно смотрю на то, что президент Трамп намерен сделать с этим конфликтом. И я полностью доверяю его мнению, что эта война завершится в ближайшее время», - сказал Келлог в эфире телеканала Fox News.

Келлог также раскритиковал нежелание бывшего главы вашингтонской администрации Джо Байдена вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Что мы имели при прошлой администрации? Байден даже не общался с людьми, он четыре года не говорил с лидером Северной Коери Ким Чен Ыном, более двух с половиной лет не говорил с президентом России Владимиром Путины», - отметил спецпосланник американского лидера.

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