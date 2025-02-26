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Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе!

обновлено 16:41
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Мониторинговая группа правозащитных организаций направила благодарственное письмо президенту Азербайджана в связи с переводом журналистки Шахназ Бейляргызы под домашний арест.

«Мы выражаем глубокую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что они приняли во внимание наше ходатайство о переводе журналистки Шахназ Бейляргызы под домашний арест с учетом ее состояния здоровья и сегодня воссоединили ее с семьей. В своей деятельности мы всегда выступали за конструктивный диалог и будем продолжать делать все возможное в этом направлении», — говорится в обращении.

26 февраля Хатаинский районный суд удовлетворил ходатайство о переводе журналистки Шахназ Бейляргызы под домашний арест. Журналистка была арестована 6 февраля решением Хатаинского районного суда на срок 3 месяца и 15 дней.

Ранее правозащитники Новелла Джафароглу, Саида Годжаманлы и Саадат Бабанлы были приняты в Министерстве внутренних дел в рамках своих обращений к руководству страны по делу журналистки. До этого правозащитники обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой с просьбой оказать содействие в изменении меры пресечения для Бейляргызы, учитывая ее серьезные проблемы со здоровьем и наличие двух малолетних детей.

Шахназ Бейляргызы предъявлены обвинения по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и другим статьям УК Азербайджана.

* * * 13:24

В Хатаинском районном суде рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения в отношении журналистки Шахназ Бейляргызы (Гусейновой) на домашний арест.

Как сообщил haqqin.az адвокат Бахтияр Гаджиев, на процессе под председательством судьи Фуада Ахундова суд удовлетворил ходатайство и постановил отпустить журналистку под домашний арест.

Напомним, что Шахназ Бейляргызы задержали 5 февраля. Ей были предъявлены обвинения по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и другим статьям УК Азербайджана. Хатаинский районный суд избрал в ее отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 15 дней.

Ранее сообщалось, что члены мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана направили обращение к президенту страны Ильхаму Алиеву, в котором выразили глубокое беспокойство по поводу состояния здоровья арестованной журналистки Шахназ Бейляргызы. Правозащитников приняли в МВД, выслушали и пообещали проинформировать о результатах рассмотрения обращения.

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