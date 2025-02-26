Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе!

Мониторинговая группа правозащитных организаций направила благодарственное письмо президенту Азербайджана в связи с переводом журналистки Шахназ Бейляргызы под домашний арест.

«Мы выражаем глубокую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что они приняли во внимание наше ходатайство о переводе журналистки Шахназ Бейляргызы под домашний арест с учетом ее состояния здоровья и сегодня воссоединили ее с семьей. В своей деятельности мы всегда выступали за конструктивный диалог и будем продолжать делать все возможное в этом направлении», — говорится в обращении.

26 февраля Хатаинский районный суд удовлетворил ходатайство о переводе журналистки Шахназ Бейляргызы под домашний арест. Журналистка была арестована 6 февраля решением Хатаинского районного суда на срок 3 месяца и 15 дней.

Ранее правозащитники Новелла Джафароглу, Саида Годжаманлы и Саадат Бабанлы были приняты в Министерстве внутренних дел в рамках своих обращений к руководству страны по делу журналистки. До этого правозащитники обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой с просьбой оказать содействие в изменении меры пресечения для Бейляргызы, учитывая ее серьезные проблемы со здоровьем и наличие двух малолетних детей.

Шахназ Бейляргызы предъявлены обвинения по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и другим статьям УК Азербайджана.