У Трампа опровергают: «Пять глаз» нерушимы

Советник президента США по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро опроверг информацию о том, что США обсуждают исключение Канады из разведывательного альянса «Пять глаз», сообщает CTV News.

В интервью журналистам он назвал такие идеи «безумными» и подчеркнул, что США никогда не поставят под угрозу свою национальную безопасность, имея в союзниках Канаду.

Наварро раскритиковал статью газеты Financial Times, в которой утверждалось, что исключение Канады из альянса возможно. Он отметил, что не стоит доверять историям, основанным на анонимных источниках, добавив, что с такими союзниками, как Канада, безопасность США не подвергается риску.

Альянс «Пять глаз», в состав которого входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, направлен на обмен разведывательной информацией для обеспечения национальной безопасности стран-членов.