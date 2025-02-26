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В «Азерэнержи» почтили память жертв Ходжалы

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13:29 424

ОАО «Азерэнержи» провело в Баку и регионах мероприятия, посвященные 33-й годовщине Ходжалинского геноцида. Сначала энергетики во главе с руководством ОАО «Азерэнержи» и «Азеришыг» посетили памятник, воздвигнутый в Хатаинском районе Баку в память о жертвах геноцида. К памятнику Ходжалинскому геноциду были возложены цветы, а также почтена память жертв трагедии.

Затем в центральном здании ОАО «Азерэнержи» состоялось мероприятие. На мероприятии был показан подготовленный со стороны «Азерэнержи» фильм, посвященный 33-летней годовщине Ходжалинской трагедии.

Выступая на мероприятии, глава государственной компании Баба Рзаев заявил, что Ходжалинский геноцид, совершенный с невообразимой жестокостью и бесчеловечными методами, навсегда останется в памяти азербайджанского народа. Он отметил, что азербайджанская армия, продемонстрировав беспримерное мужество в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, отомстила за жертв Ходжалинской трагедии.

«Город Ходжалы был очищен от сепаратистов 19-20 сентября 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией в Карабахе. 15 октября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в городе Ходжалы. Сегодня жители Ходжалы возвращаются на свою родину, на свою родину, освобожденную от оккупации», - отметил Баба Рзаев.

О масштабах Ходжалинской трагедии и о том, что азербайджанское государство не оставило неотмщенной кровь шехидов, говорили и другие выступавшие на мероприятии.

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