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Киев согласился на сделку с Трампом
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Киев согласился на сделку с Трампом

Президент Колумбии назвал «глупостью Зеленского» сделку с США

13:41 1385

Президент Колумбии Густаво Петро выразил недовольство соглашением между Украиной и США о разработке редкоземельных металлов Украины, назвав его «глупостью».

На своей странице в социальной сети X глава Колумбии заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил манипуляции со стороны западных стран. «Глупость Зеленского в том, что он позволил собой манипулировать западными европейцами, которые не знают, куда они идут — то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Глупость!» — написал Петро.

Кроме того, он считает ошибкой, что украинцы сражаются против «славянских братьев», чтобы в конечном итоге поддаться влиянию США.

Ранее Украина договорилась с США о совместной разработке своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ. По информации FT, соглашение включает создание фонда, в который Киев будет перечислять 50% доходов от будущей монетизации ресурсов. Однако в нем отсутствуют гарантии безопасности от США, на которых настаивала Украина.

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