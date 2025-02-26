Азизу Оруджеву зачитали приговор

В Сабаильском районном суде продолжается судебный процесс по делу руководителя интернет-телеканала Kanal-13 Азиза Оруджева.

По информации haqqin.az, на заседании под председательством судьи Гюнель Самедовой прокурор потребовал назначить Азизу Оруджеву наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

Посовещавшись, суд принял решение приговорить Азиза Оруджева к 2 годам лишения свободы.

Отметим, что Азиз Оруджев был задержан 27 ноября 2023 года. Сначала ему предъявили обвинение по статье 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды). Позже ему предъявили обвинение и по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Но после предварительного следствия уголовное дело по статье 206.3.2 было прекращено.