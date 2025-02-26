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Вице-президент США обиделся на украинскую диаспору

14:01 1237

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американцы украинского происхождения должны воспринимать Соединенные Штаты как свою страну и заботиться о ее интересах.

На своей странице в X он рассказал о знакомстве с американцем украинского происхождения во время предвыборной кампании в Сенат в 2022 году.

Вэнс отметил, что мужчина был «очень зол» его взглядами на войну России против Украины и «желанием как можно быстрее ее завершить».

«Вы пытаетесь покинуть мою страну, и мне это не нравится. Господин, — ответил я, — ваша страна — Соединенные Штаты Америки, как и моя», — поделился диалогом вице-президент США.

Он написал, что всегда считал оскорбительным то, что новые иммигранты готовы «использовать власть и влияние новой нации» для решения «старого этнического соперничества».

По словам вице-президента, одной из важнейших частей «ассимиляции» является восприятие «своей» страны как США.

«Это часть соглашения: если вас приняли в нашу национальную семью, вы должны заботиться об интересах Соединенных Штатов», — считает политик.

При этом Вэнс отметил, что встречал много американцев украинского происхождения, которые соглашались с его взглядами.

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