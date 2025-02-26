Передал ли Лавров иранцам послание от США?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не передавал Ирану никаких сообщений от США. Об этом сообщил руководитель МИД Ирана Аббас Аракчи. Он отметил, что Лавров подробно рассказал иранской стороне о ходе переговоров с американцами.

По словам Аракчи, никакого послания от США во время беседы не прозвучало. Он добавил, что стороны не договаривались о передаче какого-либо сообщения.

Лавров 25 февраля посетил Иран, где провел переговоры с Аракчи. По данным источников, особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и возможным санкционным инициативам США. Аракчи выразил признательность России за поддержку Ирана на международной арене, а Лавров подтвердил приверженность укреплению стратегического партнерства между Москвой и Тегераном.