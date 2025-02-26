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Киев согласился на сделку с Трампом
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Киев согласился на сделку с Трампом

Передал ли Лавров иранцам послание от США?

14:21 527

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не передавал Ирану никаких сообщений от США. Об этом сообщил руководитель МИД Ирана Аббас Аракчи. Он отметил, что Лавров подробно рассказал иранской стороне о ходе переговоров с американцами.

По словам Аракчи, никакого послания от США во время беседы не прозвучало. Он добавил, что стороны не договаривались о передаче какого-либо сообщения.

Лавров 25 февраля посетил Иран, где провел переговоры с Аракчи. По данным источников, особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и возможным санкционным инициативам США. Аракчи выразил признательность России за поддержку Ирана на международной арене, а Лавров подтвердил приверженность укреплению стратегического партнерства между Москвой и Тегераном.

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