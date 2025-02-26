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Чиновники объявляют войну Маску

14:20 987

В США разворачивается противостояние чиновников, назначенных президентом Дональдом Трампом, с Илоном Маском, сообщает The Washington Post.

В Белом доме заявили, что формально бизнесмен не возглавляет департамент государственной эффективности (DOGE), а является «специальным государственным служащим», который консультирует администрацию Трампа. Реальным главой ведомства (точнее, исполняющим его обязанности) является Эми Глисон, которая во время первого срока Трампа работала специалистом по цифровым услугам в Службе цифровых технологий США. На основе этой службы потом и был создан DOGE.

Администрация президента США сказала руководителям федеральных ведомств, что они могут игнорировать требование Маска увольнять сотрудников, не отчитавшихся о проделанной работе. Управление кадровой службы США уведомило, что ведомства должны предоставить отчетность, но руководители могут сделать исключения для отдельных сотрудников. Причем об исключениях и его причинах нужно будет проинформировать управление, а решение о том, какие действия предпринимать, остается за руководством ведомств.

Маск публично осудил такие действия и заявил о необходимости выполнять его распоряжение.

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