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Эрдоган: «Чту память убитых азербайджанских братьев и сестер...»

14:31 534

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память жертв Ходжалинского геноцида.

На своей странице в социальной сети Х Эрдоган написал, что боль Ходжалинской трагедии никогда не будет забыта.

«С уважением чту память убитых азербайджанских братьев и сестер в 33-ю годовщину событий. Выражаю соболезнования братскому народу Азербайджана, мы поддерживаем друг друга и в горе, и в радости», - отметил турецкий лидер.

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