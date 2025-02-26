Эрдоган: «Чту память убитых азербайджанских братьев и сестер...»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память жертв Ходжалинского геноцида.

На своей странице в социальной сети Х Эрдоган написал, что боль Ходжалинской трагедии никогда не будет забыта.

«С уважением чту память убитых азербайджанских братьев и сестер в 33-ю годовщину событий. Выражаю соболезнования братскому народу Азербайджана, мы поддерживаем друг друга и в горе, и в радости», - отметил турецкий лидер.