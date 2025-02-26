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Киев согласился на сделку с Трампом
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Киев согласился на сделку с Трампом

Место встречи американцев и русских – Стамбул

новость дополнена
14:33 1464

Встреча дипломатов России и США по вопросу работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Восстановление штата посольств — одна из договоренностей, достигнутая российской и американской делегациями на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля.

«Мы объявили, что наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве. Такая встреча состоится завтра в Стамбуле», — сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе.

РФ и США на прошлой неделе провели переговоры в Эр-Рияде. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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