ХАМАС готовится к возобновлению боев

Палестинское движение ХАМАС готовится к возможному возобновлению боевых действий в секторе Газа, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что 1 марта истекает срок действия соглашения о введении режима прекращения огня в анклаве.

По словам собеседников газеты, есть риск, что Израиль и ХАМАС не смогут договориться о его продлении.

Также по информации источников WSJ, ХАМАС начал восстанавливать подземную сеть туннелей в секторе Газа, разрабатывать планы размещения огневых точек и готовить новых бойцов к ведению партизанской войны против израильской армии.

Отметим, что на сегодняшний день ХАМАС освободил 25 оставшихся в живых заложников и вернул тела 4 погибших. Ожидается, что 27 февраля он вернет тела еще четверых умерших заложников.