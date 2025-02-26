Красный Крест пришел к сепаратистам

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) в феврале посетили лиц армянского происхождения, арестованных в Азербайджане по обвинению в военных преступлениях.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова, во время визита с ними были проведены индивидуальные встречи, предоставлена возможность связаться с семьями.

«В рамках своего мандата МККК оценивает условия содержания и обращение с задержанными. Кроме того, организация содействует восстановлению или поддержанию их контактов с родственниками. Все выводы и рекомендации, сделанные по итогам посещений, передаются исключительно принимающей стороне в соответствии с установленными процедурами», — сказала Гусейнова.