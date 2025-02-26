Москва: никакой заморозки войны, никаких миротворцев в Украине

Заморозка войны в Украине по линии соприкосновения невозможна, поскольку это противоречит Конституции России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе.

«Такого не будет, у нас есть Конституция», - сказал российский министр, отвечая на вопрос об остановке военных действий по линии фронта.

Лавров также заявил, что Москва не рассматривает возможность размещения европейских миротворческих сил в Украине после прекращения огня. По его словам, этот подход европейцы пытаются навязать, чтобы якобы и дальше обострять военные действия.

«Такими простенькими механическими штучками, как размещение войск в Украине, не отделаться. Надо будет говорить о первопричинах конфликта», - утверждает министр.

Глава МИД РФ уверяет, что в Украине остаются люди, «которым удобнее разговаривать на русском» и «которые хотят сохранить традиции своих предков»: «В этом контексте стремление разместить миротворческие силы нацелено на разогрев конфликта».

Лавров также заявил, что вопрос о замороженных странами Запада российских активах остается в повестке переговоров по Украине. Заявления госсекретаря США Марко Рубио о готовности обсуждать решение этой проблемы он назвал «здоровыми размышлениями». «Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами, то нет, об этом никаких конкретных разговоров не было, но в том, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе. Министр добавил, что действия по конфискации российских активов «не останутся без ответа».